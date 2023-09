Fyysikot rajaavat magneettisten monopolien hakua suuren hadronitörmätimen datan avulla

By

Fyysikot ovat pitkään epäilleet magneettisten monopoleiden olemassaoloa – hiukkasia, joilla on joko pohjois- tai etelänapa ilman vastinetta. Vaikka näitä vaikeasti havaittavia monopoleja ei ole vielä löydetty, Large Hadron Colliderin (LHC) uudet tiedot ovat antaneet tutkijoille mahdollisuuden kaventaa mahdollista energiatilaa, jossa magneettiset monopolit voivat sijaita.

Magneettisten monopolien käsitteen ehdotti alun perin fyysikko Paul Dirac. Hän ehdotti, että magneettisten monopolien läsnäolo olisi yhdenmukainen kvanttimekaniikan kanssa ja voisi selittää tietyt selittämättömät varauksen piirteet. Diracin teorian mukaan pienin mahdollinen yksittäisen monopolin magneettinen varaus on 68.5 kertaa elektronin varaus, ja suuremmat monopolit ovat sen kerrannaisia.

1970-luvulla magneettisten monopolien etsiminen sai vauhtia, kun siitä tuli keskeinen testi teorioille, jotka pyrkivät yhdistämään yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan. Vaikka raportteja magneettisten monopolien löydöistä on ajoittain tullut esille, ne on usein peruttu tai ne on raportoitu väärin.

ATLAS-yhteistyö CERNissä käyttämällä LHC:n tietoja on tunnistanut kaksi mahdollista mekanismia, joilla protonien väliset korkean energian törmäykset voivat luoda magneettisia monopoleja, joiden massa on jopa 4 TeV. Molemmat mekanismit sisältävät virtuaalisten fotonien vapautumisen protonien toimesta. Yhdessä skenaariossa virtuaalinen fotoni luo magneettisen monopolin, ja toisessa kaksi fotonia vuorovaikutuksessa luoden monopolin. Kumpikin näistä skenaarioista palauttaisi katkenneen sähkömagneettisen kaksoissymmetrian Maxwellin yhtälöissä.

ATLAS etsii todisteita magneettisista monopoleista etsimällä ilmaisimissaan varauskertymiä. Koska monopolissa olisi paljon suurempi varaus kuin elektronin, sen kerrostuman tulisi erottua muiden subatomisten hiukkasten kerrostumista.

Vaikka ATLAS ei ole vielä löytänyt suoria todisteita magneettisista monopoleista, sen LHC-tietojen analyysi vuosilta 2015-2018 on antanut heille mahdollisuuden kaventaa pienimpien monopolien mahdollisia massoja ja tuotantonopeutta kolminkertaisesti.

Vaikka se saattaa tuntua loputtomalta tehtävältä, fysiikan yhteisö uskoo magneettisten monopolien löytämisen tärkeyteen. Heidän löytönsä ei ainoastaan ​​vahvistaisi teorioita, jotka ennustavat niiden olemassaoloa, vaan näiden monopolien massat voisivat myös erottaa kilpailevat teoriat.

Näitä havaintoja käsittelevä tutkimuspaperi on lähetetty Journal of High Energy Physics -julkaisuun, ja se on saatavilla esipainoksena ArXiv.org-sivustolla.

Lähteet:

– Phys.org

– CERN (ATLAS-yhteistyö)

– Journal of High Energy Physics (esipainos)