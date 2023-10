NA64-kokeilu paljastaa läpimurron pimeän aineen etsinnässä

CERNin NA64-koe ottaa merkittäviä harppauksia pimeän aineen etsinnässä, erityisesti lämpöpimeän aineen malleissa, joissa on mukana GeV:n alaisia ​​hiukkasia. Äskettäin APS Physical Review Letters -lehdessä julkaistussa julkaisussa koe paljasti uraauurtavan löydön: vaikeasti havaittavan tumman fotonin A0 välittämän vuorovaikutuksen tunnistamisen.

Pimeä aine, näkymätön kokonaisuus, joka muodostaa merkittävän osan universumin massasta, on edelleen mystinen arvoitus tieteen alalla. Lämpöpimeän aineen mallit, erityisesti ne, joissa on GeV:n alapuolella olevia hiukkasia, ovat nousseet vakuuttaviksi ehdokkaiksi tämän arvoituksen selvittämisessä.

Näiden mallien mukaan pimeä aine ja tavallinen aine olivat kerran lämpötasapainossa ja neutraloivat toisiaan vastaavilla nopeuksilla. Kuitenkin, kun universumi laajeni ja jäähtyi, tämä tasapaino häiriintyi jättäen jälkeensä jäännöksen pimeän aineen tiheydestä. Tämän tilanteen ymmärtämiseksi paremmin tarvitaan uusi vuorovaikutusmuoto, joka yhdistää pimeän aineen ja standardimallihiukkaset.

Tämän vuorovaikutuksen ytimessä on pimeä fotoni A0, joka toimii välittäjänä pimeän aineen χ ja tavallisen aineen välillä. Vuorovaikutus riippuu kineettisestä sekoitustermistä (ϵ/2)F0μνFμν, jossa Fμν ja F0μν edustavat fotoni- ja tummien fotonikenttien jännitystensoreja ja ϵ edustaa sekoitusvoimakkuutta.

Tummalla fotonilla A0, joka liittyy spontaanisti rikkoutuneeseen UD(1)-mittariryhmään, on tumma kytkentälujuus eD. Tämä kytkentä ilmaistaan ​​muodossa Lint = -eDA0μJμD, jolloin JD edustaa pimeän aineen virtaa. Lisäksi sekoitustermi saa aikaan vuorovaikutuksen Lint = ϵeA0μJμem A0:n ja sähkömagneettisen virran Jμem välillä, missä e edustaa sähkömagneettista kytkentää.

Näiden monimutkaisten yhteyksien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, koska ne muodostavat perustan pimeän aineen mysteerien selvittämiselle ja sen vuorovaikutukselle hiukkasfysiikan vakiomallin kanssa.

Lämpöskalaari- ja fermionisten pimeän aineen mallien monimutkaisuudessa navigoimiseksi tutkijoiden on tutkittava huolellisesti parametriavaruus. Tämä edellyttää sub-GeV χ -hiukkasten ennustetun olemassaolon tutkimista, jotka voivat olla eri muodoissa: skalaari-, Majorana- tai pseudo-Dirac-hiukkaset, kaikki kytkettynä pimeään fotoniin A0.

Annihilaatiopoikkileikkauksen, jäännöspimeän aineen tiheyden ja tumman kytkentälujuuden αD määrittävien parametriarvojen määrittäminen on olennaista tässä tutkimuksessa. Nämä parametrit antavat käsityksen pimeän fotonin sekoittumisen ϵ ja kytkennän αD välisestä vuorovaikutuksesta ja valaisevat pimeän aineen luonnetta.

NA64-koe CERNissä on GeV:n alapuolella olevan pimeän aineen etsinnässä. Tämän kokeen tarkoituksena on paljastaa GeV:n alapuolella olevan pimeän aineen salaisuudet 100 GeV elektronin ja aktiivisen kohteen törmäysten kautta. Kokeellinen kokoonpano sisältää tuikelaskimet, magneettispektrometrin, kalorimetrit ja erilaiset ilmaisimet, jotka on suunniteltu tunnistamaan ja karakterisoimaan hiukkasia.

Magneettispektrometri on avainkomponentti, joka mahdollistaa saapuvan elektronin liikemäärän tarkan rekonstruoinnin vaikuttavalla 1 %:n tarkkuudella. Yhdessä ilmaisimien, kuten Micromegasin ja olkiputkikammioiden kanssa, koe tarjoaa kattavan käsityksen hiukkasten vuorovaikutuksista.

GeV:n alapuolelle jäävän pimeän aineen tavoittelu sisältää kuitenkin haasteita, erityisesti käsiteltäessä taustasignaaleja, jotka voivat hämärtää halutut löydöt. Näitä taustalähteitä ovat dimuonihäviöt, virheellisesti merkitty μ, π, K-hajoaminen, pakenevat neutraalit ja neutraalien hadronien lävistys. Tutkijat käyttävät innovatiivisia tekniikoita vaimentaakseen näitä taustasignaaleja käyttämällä simulaatioiden ja data-analyysin tukemia valintakriteereitä ei-toivottujen signaalien tunnistamiseen ja hylkäämiseen.

Tilastollinen analyysi on tärkeä rooli pyrittäessä ymmärtämään pimeää ainetta. Kehittyneiden tekniikoiden avulla tutkijat ovat määrittäneet sekoitusvoimakkuuden ϵ ylärajat ja tuoneet arvokkaita oivalluksia valoon. NA64-kokeen tulokset ovat vahvistaneet 90 %:n luottamustason poissulkemisrajat ϵ:lle, paljastaen monimutkaisen suhteen ϵ:n ja A0-massan välillä. Nämä tulokset voivat muuttaa ymmärrystämme pimeästä aineesta ja avata uusia mahdollisuuksia tutkimiseen.

NA64-kokeen löydösten vaikutukset ulottuvat laboratorion ulkopuolelle ja tarjoavat rajoituksia lämpöpimeän aineen malleille. Pienimassaisten pimeän aineen hiukkasten (y; mχ) ja (αD; mχ) parametritasot antavat käsityksen tiettyjen pimeän aineen skenaarioiden kohtaamista haasteista ja motivoivat lisätutkimusta.

Jokaisen läpimurron myötä pääsemme lähemmäksi pimeän aineen arvoituksen purkamista ja syvemmän ymmärryksen saamista maailmankaikkeudesta.

Lähde:

– Andreev, Yu.M. et ai. (2023) 'Search for Light Dark Material with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi: 10.1103/physrevlett.131.161801.