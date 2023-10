Proteiinien hajoamisen dekoodaus: näkemyksiä ubikvitiiniligaasifunktiosta

By

Tutkijat ovat edistyneet merkittävästi proteiinien hajoamisprosessin ymmärtämisessä yhdistämällä kryoelektronimikroskoopin (cryo-EM) ja syväoppimistekniikat. Tämä läpimurtotutkimus valaisee keskeisen ubikvitiiniligaasin toimintaa ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä sairauksista, kuten syövästä.

Proteiinien hajoaminen on olennainen prosessi solujen homeostaasin ylläpitämiseksi. Siihen liittyy ei-toivottujen proteiinien kohdennettu hajottaminen ja kierrätys, mikä vaikuttaa solujen toimintaan, kuten solusyklin säätelyyn, solukuolemaan ja immuunivasteeseen. Tämän prosessin keskiössä on proteasomi, solujen kierrätyskeskus. Hajoamista varten merkityissä proteiineissa on ubikitiinimolekyylien ketjusta koostuva molekyylimerkki, jonka kiinnittyvät entsyymit, joita kutsutaan ubikvitiiniligaaseiksi.

Polyubikvitinaatioprosessin tutkiminen on ollut historiallisesti haastavaa sen nopean ja monimutkaisen luonteen vuoksi. Tämän esteen voittamiseksi Wienin biokeskuksen ja UNC:n lääketieteellisen korkeakoulun tutkijat yhdistivät kryo-EM:n syväoppimisalgoritmeihin. Tämä innovatiivinen lähestymistapa antoi heille mahdollisuuden vangita askel askeleelta polyubiquitination prosessi ja visualisoida siihen liittyvät monimutkaiset molekyylivuorovaikutukset.

Tutkijat keskittyivät anafaasia edistävään kompleksiin/syklosomiin (APC/C), ubikvitiiniligaasiin, jolla on ratkaiseva rooli solusyklissä. He pystyivät purkamaan mekaniikkaa siitä, kuinka APC/C kiinnittää ubikvitiinisignaaleja, mikä oli aiemmin tuntematon. Neuraaliverkkojen avulla he rekonstruoivat APC/C:n dynaamiset liikkeet polyubikvitinaation aikana, mikä saavutti ensimmäisen proteiinien hajoamistutkimuksen.

Yhteistyö oli avain tämän tutkimuksen onnistumiseen, ja eri ryhmien tutkijat osallistuivat ohjelmistokehitykseen ja tulosten validointiin. Tämän tutkimuksen merkitys ulottuu sen välittömän vaikutuksen ulkopuolelle, mikä tasoittaa tietä tuleville tutkimuksille muiden ubikvitiiniligaasien säätelystä. Viime kädessä nämä oivallukset syventävät ymmärrystämme proteiiniaineenvaihdunnasta ja sen vaikutuksista ihmisten terveyteen ja sairauksiin, mukaan lukien syöpä.

