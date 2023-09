Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50: Kannettava ja kätevä aurinkoteleskooppi

Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 on aurinkoteleskooppi, joka on suunniteltu satunnaiseen ja satunnaiseen käyttöön. Se tarjoaa jopa 18-kertaisen suurennuksen, mikä tekee siitä ihanteellisen auringonpilkkujen tarkkailuun. Teleskooppi on varustettu pysyvällä aurinkosuodattimella, joka varmistaa tarkkailijoiden turvallisuuden ja poistaa lisävarusteiden tarpeen. Se on suunniteltu erityisesti matkustamiseen, ja siinä on kevyt jalusta ja pieni reppu.

Teleskoopin aukko on 2 tuumaa/50 mm, polttoväli 4 tuumaa/360 mm ja polttosuhde f/7.2. Ei-irrotettava lasinen aurinkosuodatin täyttää turvallisuusstandardin ISO 12312-2 ja estää infrapuna-, ultravioletti- ja 99.99 % näkyvästä auringonvalosta. Se tarjoaa teräviä, sinivalkoisia kuvia aurinkolevystä minimaalisella värireunuksella.

Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 sisältää 20 mm:n Kellner-okulaarin 18-kertaisella suurennuksella ja tähtilävistäjällä mukavia katselukulmia varten. Se käyttää perus manuaalista alt-atsimuuttikiinnitystä panorointikahvalla, mutta jalusta ei ole kovin vakaa tuulisissa olosuhteissa. On suositeltavaa käyttää tukevampaa jalustaa tasaisemman näkymän saamiseksi.

Kaiken kaikkiaan Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 on kätevä ja kannettava aurinkoteleskooppi pimennystä etsiville ja auringonpilkkujen havainnoinnista kiinnostuneille. Sen all-in-one-muotoilu ja helppokäyttöisyys tekevät siitä sopivan valinnan aloittelijoille ja lapsille.

Kuvan luotto: Jamie Carter