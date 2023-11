"Teini-ikäisten" galaksien yllättävä lämpö ja kemiallinen koostumus

By

Äskettäinen tutkimus, jota johti Northwestern Universityn astrofyysikkojen ryhmä NASAn James Webb -avaruusteleskooppia (JWST) käyttäen, on paljastanut jännittäviä oivalluksia galaksien maailmasta heidän "teini-iän" aikana. Nämä The Astrophysical Journal Lettersissa julkaistut havainnot valaisevat galaksien kemiallista koostumusta niiden muodostumisvaiheissa ja tarjoavat syvemmän ymmärryksen universumin evoluutiosta.

Tutkijat keskittyivät galakseihin, jotka syntyivät kahdesta kolmeen miljardia vuotta maailmankaikkeuden syntymän jälkeen, murrosiässä. Tälle tietylle vaiheelle on ominaista korkeammat lämpötilat ja odottamaton raskaiden alkuaineiden, mukaan lukien nikkeli, läsnäolo – elementti, jonka havaitseminen on tyypillisesti haastavaa. Paljastamalla nikkelin ja muiden alkuaineiden läsnäolon tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa galaktisesta evoluutioprosessista.

Northwestern Universityn fysiikan ja tähtitieteen apulaisprofessori Allison Stromin johtaman kattavan tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää galaksien 14 miljardin vuoden historian aikana kokemia muutoksia ja kasvua.

Arvostetun tähtitieteilijän Cecilia Payne-Gaposchkinin mukaan nimetty CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey käyttää JWST:tä kaukaisten galaksien lähettämän spektrivalon analysoimiseen. Tämän "kemiallisen DNA"-analyysin avulla tutkijat voivat saada käsityksen galaksien kehitysvaiheista ja tehdä ennusteita niiden tulevasta kehityksestä. Tutkimuksella on tärkeä rooli kokonaisvaltaisen käsityksen rakentamisessa galaksien kypsymisestä ajan mittaan.

Tutkimuksen suorittamiseksi ryhmä tarkkaili 33 kaukaista galaksia 30 tunnin aikana. Yhdistämällä tietoja 23 galaksista he loivat yhdistelmäkuvan, joka paransi heidän ymmärrystään näistä taivaankappaleista. Yhdistelmäspektrit paljastivat useiden alkuaineiden, kuten vedyn, heliumin, typen, hapen, piin, rikin, argonin ja erityisesti nikkelin, läsnäolon.

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä löydöistä on, että näillä teini-ikäisillä galakseilla on uskomattoman korkeita lämpötiloja, ylittäen 13,350 24,062 celsiusastetta (XNUMX XNUMX Fahrenheit-astetta). Nämä lämpötilat ylittävät huomattavasti galakseissa tyypillisesti havaitut lämpötilat, mikä korostaa galaksien ainutlaatuisia kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia niiden murrosiässä.

NASAn, Pittsburgh Foundationin ja Research Corporation for Scientific Advancementin tukeman tutkimuksen tiedot saatiin Mikulskin avaruusteleskooppiarkistosta Space Telescope Science Institutesta ja WM Keckin observatoriosta. Tämä yhteistyö korostaa kollektiivista tähtitieteellistä tutkimusta ja synergististä lähestymistapaa maailmankaikkeuden ymmärtämiseen.

JWST:n datan analyysin jatkuessa odotamme lisää paljastuksia ja monimutkaisempaa ymmärtämistä galaktisesta evoluutiosta ja universumiamme muokkaavista perusprosesseista. Tämä tutkimus vahvistaa nykyaikaisten teleskooppien merkittävät ominaisuudet ja korostaa jatkuvaa tiedon ja tieteellisen tutkimuksen etsimistä astrofysiikan alalla. Se korostaa yhteistyön merkitystä universumin ymmärryksemme rajojen työntämisessä.

FAQ

Mikä on CECILIA-kysely?

CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) -tutkimus on tähtitieteilijä Cecilia Payne-Gaposchkinin mukaan nimetty tutkimusprojekti. Se tutkii kaukaisten galaksien lähettämää spektrivaloa ja auttaa tutkijoita ymmärtämään niiden kemiallista koostumusta, kehitysvaiheita ja tulevaa kehitystä.

Mitä tutkimus paljasti "teini-ikäisistä" galakseista?

Tutkimuksessa havaittiin, että galaksit osoittavat "teini-iässään" odottamattoman korkeita lämpötiloja ja epätavallista raskaita elementtejä, mukaan lukien nikkeliä. Nämä havainnot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä galaktisen evoluution prosessista tämän ratkaisevan vaiheen aikana.

Miten tutkimus suoritettiin?

Tutkijat havaitsivat yhteensä 33 kaukaista galaksia 30 tunnin aikana. Yhdistämällä tietoja 23 galaksista he loivat yhdistelmäkuvan, joka tarjosi kattavamman käsityksen näistä taivaankappaleista. Yhdistelmäspektrien analyysi paljasti eri alkuaineiden läsnäolon, mikä valaisi "teini-ikäisten" galaksien kemiallista koostumusta.

Mitä vaikutuksia tällä tutkimuksella on?

Tutkimus lisää tietoamme galaktisesta evoluutiosta ja ymmärrystä maailmankaikkeuden yleisestä kehityksestä. Kun tutkijat paljastavat galaksien ainutlaatuiset ominaisuudet niiden murrosiässä, he saavat käsityksen monimutkaisista prosesseista, jotka muokkaavat universumiamme. Tutkimus korostaa myös yhteistyön merkitystä kosmoksen ymmärtämisen edistämisessä.