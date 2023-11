Kanadan astronautitehtävät: avaruustutkimuksen uusi aikakausi

By

Kanada on siirtymässä uuteen jännittävään avaruustutkimuksen vaiheeseen ilmoittamalla astronauttitehtävästä keskiviikkona 22. marraskuuta. Kanadan avaruusjärjestö (CSA) isännöi suoraa tapahtumaa päämajassaan lähellä Montrealia, Quebecissä. Tämä tapahtuma, joka lähetetään samanaikaisesti eri alustoilla, kuten YouTubessa ja Facebookissa, paljastaa kanadalaisten astronautien uusimmat tehtävät.

Aiemmin astronautien henkilöllisyys ja heidän tehtävänsä pidettiin salassa tapahtumahetkeen asti. Tällä kertaa on kuitenkin keskeinen tosiasia, jonka tiedämme varmasti: käytettävissä on kolme aktiivista CSA:n astronautia. Näitä ovat lääkäri David-Saint Jacques, joka vietti 204 päivää kansainvälisellä avaruusasemalla vuosina 2018–19, palotieteilijä Jenni Sidey-Gibbons, joka oli oikeutettu hänen ensimmäiseen avaruuslentonsa, ja Joshua Kutryk, sotilaslentäjä, joka on myös oikeutettu ensimmäiseen avaruuslentonsa. avaruuslento.

Tiedämme yhden asian, että yksi CSA:n astronautti, Jeremy Hansen, on jo määrätty NASAn Artemis 2 -tehtävälle, jonka on määrä lentää Kuun ympäri vuoden 2024 lopulla. Hansenin toimeksianto osoittaa Kanadan merkittävän panoksen kansainvälisiin avaruusohjelmiin. Kanada on ollut 1970-luvun lopulta lähtien tärkeässä roolissa robotiikan tarjoamisessa NASAn tehtäviin, avaruussukkulan Canadarmista Canadarm2:een ja kansainvälisen avaruusaseman Dextreen. Vastineeksi robotiikkatyöstään Kanada saa osuuden tieteestä ja astronautin istuimen ISS:llä.

Mutta Kanadan osallistuminen avaruustutkimukseen laajenee pelkän robotiikan ulkopuolelle. Canadarm3:n äskettäinen lupaus NASAn Gateway-projektille ja yhteisymmärryspöytäkirja Axiom Spacen kanssa tasoittaa tietä kanadalaisille astronauteille osallistua tuleviin kuun tehtäviin ja lyhytaikaisiin tehtäviin ISS:llä, jota komentavat entiset NASAn astronautit.

Vaikka kanadalaisten astronautien mahdollisuudet ovat olleet rajalliset maan pienen avaruusrahoituksen veropohjan vuoksi, tämä ilmoitus on harvinainen tilaisuus, jossa useat CSA:n astronautit saavat toimeksiantoja samassa ajassa. Tämä on jännittävää aikaa Kanadalle, sillä se omaksuu uuden aikakauden avaruustutkimuksessa ja vahvistaa asemaansa avaintekijänä kansainvälisissä avaruusohjelmissa.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

