Valtamerten mahdollisuudet varastoida hiilidioksidia ja lieventää ilmastonmuutosta

Maan valtameret peittävät merkittävän osan sen pinnasta, noin 70 %, ja ne pystyvät varastoimaan hiilidioksidia, ilmastonmuutosta edistävää kasvihuonekaasua. Tiedemiehet tutkivat laajasti tätä valtamerten kykyä sitoa ja pidättää hiilidioksidia yrittääkseen ymmärtää hiilen sitomisen dynamiikkaa ja mahdollisuuksia.

US Geological Survey (USGS) ja sen kumppanit tekevät tutkimusta valtamerien hiilen varastoinnin eri näkökohtien selvittämiseksi. Näillä tutkimuksilla pyritään selvittämään, kuinka hiili pääsee valtameriin, kuinka paljon hiiltä on tällä hetkellä sitoutunut, mikä on mahdollisuudet lisääntyvään talteenottoon ja kuinka kauan hiilen eristäminen kestää. Lisäksi tutkijat tutkivat tiettyjen mineraalien roolia varastointiprosessin tehostamisessa ja valtamerten happamoitumisen hillitsemisessä.

Yksi USGS:n painopistealueista on hiili, joka kulkeutuu vuorovesikosteikoista valtameriin. Vuorovesikosteikot toimivat linkkinä maan ja meren välillä, ja näiden alueiden kasvit imevät hiilidioksidia ilmakehästä. Osa tästä hiilestä varastoituu kasvien juuriin ja maaperään, kun taas osa siirtyy meriveteen. Jäljelle jäänyt hiili vapautuu takaisin ilmakehään hiilidioksidina. Tämän hiilen liikkeen tutkiminen tarjoaa arvokkaita oivalluksia valtamerten happamoitumisen lieventämiseen.

Toinen USGS:n johtama projekti tutkii mahdollisuuksia lisätä mineraalioliviiniä rannikoille hiilivarastojen lisäämiseksi valtamerissä. Oliviinin tiedetään sitovan luonnostaan ​​hiilidioksidia ja sitä voidaan viedä rannikkoalueille vaaleanvihreän hiekan muodossa. Tutkijat tutkivat, kuinka oliviini muuttaa meriveden kemiaa ja pystyykö se tehokkaasti sitomaan ja pidättämään kosteikoista vapautuvan hiilidioksidin.

Näillä tieteellisillä ponnisteluilla on ratkaiseva rooli maanhoidon ja rannikon ennallistamiseen osallistuvien hallitusten, organisaatioiden ja yksityisten tahojen päätöksenteossa. Valtamerten hiilen varastointimahdollisuuksien ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan infrastruktuuria, puuttumaan merenpinnan nousuun ja eroosion sekä arvioimaan strategioita ilmakehän hiilen vähentämiseksi.

USGS käyttää erilaisia ​​menetelmiä hiilenvaihdon mittaamiseen, mukaan lukien läpinäkyvät sylinterikammiot, joilla seurataan ekosysteemien ja ilmakehän välistä kaasunvaihtoa. Anturiteknologiaa käytetään kosteikkojen ja valtamerten välisen veden virtauksen mittaamiseen ja veden kemian analysointiin. Yhdistämällä nämä mittaukset satelliittikuviin tutkijat voivat arvioida hiilen liikkumista kosteikoissa ja mahdollisuuksia lisätä hiilen varastointia valtameriin.

Yhteistyökumppanuudet ovat olennaisia ​​näissä tutkimustoimissa. USGS työskentelee liittovaltion virastojen, akateemisten laitosten ja alan kumppaneiden kanssa laajentaakseen tietopohjaa ja edistääkseen innovaatioita hiilidioksidin sitomisessa. Kumppanit, kuten National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service ja Woods Hole Oceanographic Institution, tarjoavat asiantuntemusta ja resursseja kattavien tutkimusten helpottamiseksi.

Kaiken kaikkiaan tutkimalla valtamerten mahdollisuuksia varastoida hiilidioksidia, tutkijat avaavat ovia tehokkaille ilmastonmuutoksen hillitsemisstrategioille. Kosteikkojen ja valtamerten roolin ymmärtäminen hiilikierrossa edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ihmisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Määritelmät:

– Hiilen sitominen: Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprosessi, jolla vähennetään sen vapautumista ilmakehään.

– Valtamerten happamoituminen: Maan valtamerten pH:n jatkuva lasku, joka johtuu pääasiassa hiilidioksidin imeytymisestä ilmakehästä.

– Oliviini: Kivennäisaine, joka imee luonnollisesti hiilidioksidia ja jota voidaan käyttää parantamaan hiilen varastointia valtamerissä.

Lähteet:

– US Geological Survey (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

– Kansallispuistopalvelu

– Woods Holen merentutkimuslaitos

– Vesta

– Kansallinen ilmailu- ja avaruushallinto (NASA)

– Connecticutin yliopisto

– Smithsonian Environmental Research Center

– California State University East Bay

– City College of New York

– Silvestrum Climate Associates