Intialainen Aditya L1 -avaruusalus, joka on varustettu käsittelemään auringonpurkauksia ja CME:itä

Kansallinen ilmailu- ja avaruushallinto (NASA) on äskettäin jakanut kuvamateriaalia avaruusaluksestaan, Parker Solar Probesta, joka kulkee voimakkaan coronal mass ejection (CME) -pilven läpi. Tämä CME on voimakas karkotus Auringon koronasta, joka voi mahdollisesti vahingoittaa satelliitteja ja avaruusaluksia. Koska Intian Aditya L1 -avaruusaluksen odotetaan saavuttavan määränpäähänsä neljässä kuukaudessa, herää huoli CME:n mahdollisesta vaikutuksesta tehtävään.

Näistä peloista huolimatta Aditya L1 -avaruusaluksella on kaksi etua, jotka voivat auttaa sitä kestämään tällaisia ​​tapauksia. Ensinnäkin se sijaitsee huomattavan kaukana Auringosta, toisin kuin NASAn Parker Solar Probe, joka lähestyy Aurinkoa 6.9 miljoonan kilometrin etäisyydellä. Aditya L1 puolestaan ​​on noin 1.5 miljoonan kilometrin päässä Maasta. Tämä alueellinen ero voisi tarjota paremman suojan.

Lisäksi Aditya L1 -avaruusalus on varustettu erityisillä seoksilla ja aineilla, jotka on suunniteltu suojaamaan sitä avaruuteen liittyviltä vaaroilta, kuten äärimmäiseltä säteilyltä ja CME-pilviltä. Tämä ominaisuus varmistaa, että avaruusalus on hyvin valmistautunut käsittelemään mahdollisia riskejä, jotka liittyvät sen läheisyyteen aurinkoon.

Aditya L-1 on Intian ensimmäinen aurinkotehtävä, ja se on äskettäin saattanut päätökseen neljännen Maahan suuntautuvan lentomatkansa 15. syyskuuta. Intian avaruustutkimusorganisaation (ISRO) ja kuuden muun kansallisen instituutin yhteistyön tavoitteena on tutkia Auringon fotosfääriä, kromosfääriä ja koronaa. käyttämällä kehittyneitä sähkömagneettisia hiukkas- ja magneettikenttäilmaisimia.

Vankan suunnittelunsa ja suojatoimenpiteiden ansiosta Aditya L1 -avaruusalus on hyvässä asemassa edistämään merkittävästi ymmärrystämme Auringosta ja sen käyttäytymisestä. Tämä tehtävä on tärkeä askel Intian avaruustutkimusohjelmassa, ja se esittelee maan teknologista kykyä ja omistautumista tieteelliseen tutkimukseen.

