Astronautit voivat ajaa sulaneen kuun pölyn päällä voittaakseen haasteita

Kun astronautit palaavat Kuuhun, he kohtaavat lukuisia haasteita, mukaan lukien säteily, lämpötilan vaihtelut ja vaarallinen kuupöly. Euroopan avaruusjärjestö ESA tutkii ajatusta käyttää korkean energian lasereita pölyn sulattamiseen ja kiinteiden ajopintojen luomiseen.

Apollo 11 -tehtävä kohtasi epävarmuutta kuupölyn syvyydestä ja määrästä, mikä aiheutti uppoamisriskin laskeutumisen aikana. Vaikka laskeutujan pölytunnistusluotaimet estivät uppoamistapahtumat, pöly aiheutti silti ongelmia kuun pinnan lyhytaikaisessa tutkimisessa. Siksi tulevia tehtäviä varten ratkaisun löytäminen hienoon, tarttuvaan pölyyn on ratkaisevan tärkeää.

Sulattamalla pölyn paikalleen ESA pyrkii luomaan karkaistuja ajopintoja, jotka kestävät ankaran kuun ympäristön. NASA-mallinnus osoittaa, että suurempien avaruusalusten laskeutuminen voi nostaa esiin huomattavia määriä pölyä, mikä saattaa vahingoittaa laskeutujien pintoja. Siten kyky sulattaa pölyä ja muodostaa kiinteitä pintoja voi estää nämä ongelmat.

ESAn PAVER-ohjelma (paving the road for large area sintraing of regolith) on tutkinut tämän lähestymistavan mahdollisuuksia. Kontrolloiduissa testeissä, joissa käytettiin simuloitua kuun regolittia, 12 kilowatin CO2-laseria käytettiin pölyn sulattamiseen, mikä johti sileään, lasimaiseen pintaan, joka voisi toimia tienteitä, laskeutumisalueita ja toiminta-alueita Kuussa.

Suurienergisten lasereiden käyttöä maallisen hiekan sulattamiseen kiinteillä ajopinnoilla ehdotettiin vuonna 1933, mutta sitä ei koskaan toteutettu. Kuussa resurssien kehittäminen in situ on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, mikä tekee konseptista toteuttamiskelpoisemman. Sen sijaan, että hiilidioksidilaser tuodaan Kuuhun, ESA ehdottaa, että kuun auringonvaloa voitaisiin keskittää käyttämällä kompaktia Fresnel-linssiä vastaavan sulamisen saavuttamiseksi.

Äskettäinen PAVER-tuloksia esittelevä asiakirja korostaa aurinkoenergian ja kuun regoliitin suoraa saatavuutta Kuussa, mikä tekee regoliitin sintraamisesta tai sulattamisesta toteuttamiskelpoisen lähestymistavan. Tutkimuksessa luotujen näytteiden puristuslujuudet vaihtelivat välillä 56.19 - 216.29 MPa ja keskiarvo 93.97 MPa.

Tämä tutkimus laajentaa aiempaa työskentelyä in situ resurssien hyödyntämisessä osoittaen mahdollisuudet käyttää sulanutta kuun regoliittia infrastruktuurin rakentamiseen Kuuhun. Jatkokehityksen myötä sulaneen kuun pölyn päällä ajamisesta voi tulla todellisuutta, mikä tarjoaa luotettavan ja kestävän kuljetuksen tuleville kuututkijoille.

Lähteet:

– Nature Scientific Reports: Juan-Carlos Ginés-Palomares: "Kuun regoliittisimulantin suurten elementtien lasersulatusvalmistus Kuun päällystämiseen"