Tutkijat löytävät rautaatomien liikkeen Maan kiinteässä sisäisessä ytimessä

By

Tiedemiehet ovat äskettäin tehneet uraauurtavan löydön rautaatomien liikkumisesta maan kiinteässä sisäisessä ytimessä. Tämä uusi löytö valaisee planeettamme ytimen monimutkaista dynamiikkaa ja antaa näkemyksiä Maan magneettikentästä.

Maan ydin on jaettu kahteen osaan: nestemäiseen ulkoytimeen ja kiinteään sisäytimeen. Kiinteä sisäydin ei nimestään huolimatta ole täysin liikkumaton. Jo jonkin aikaa on tiedetty, että sisäisessä ytimessä on seismistä aktiivisuutta, mutta nyt tutkijat ovat havainneet, että myös yksittäiset rautaatomit kokevat liikettä.

Tällä rautaatomien liikkeellä kiinteässä sisäisessä ytimessä on tärkeitä seurauksia ymmärryksemme Maan magneettikentästä. Magneettikenttä syntyy sulan raudan liikkeestä ulkoytimessä, ja rautaatomien liike sisemmässä ytimessä voi vaikuttaa planeetan yleiseen magneettiseen käyttäytymiseen.

Tutkimalla maan läpi kulkevia seismisi aaltoja tutkijat pystyivät havaitsemaan hienovaraisia ​​muutoksia sisäisen ytimen ominaisuuksissa. Nämä muutokset osoittavat rautaatomien liikkeen ja tarjoavat todisteita tämän aiemmin tuntemattoman ilmiön olemassaolosta.

Rautaatomien liikkeen ymmärtäminen kiinteässä sisäisessä ytimessä on merkittävä askel kohti maan ytimen ja magneettikentän monimutkaisen dynamiikan ymmärtämistä. Tämä tutkimus lisää tietoamme planeettamme sisäisestä toiminnasta, ja sillä on potentiaalia edistää kehitystä sellaisilla aloilla kuin geofysiikka ja geomagnetismi.

Lähteet:

– Intia Koulutus | Uusimmat koulutusuutiset | Global Educational News | Tuoreet koulutusuutiset