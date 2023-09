Uusi labyrinttipakolainen: pehmeät robotit navigoivat monimutkaisissa tiloissa fyysisellä älykkyydellä

Nestekideelastomeerista valmistetut pehmeät robotit voivat navigoida monimutkaisissa tiloissa ilman tietokoneen tai ihmisen panosta. Nämä North Carolina State Universityn tiimin kehittämät robotit perustuvat fyysisen älykkyyden käsitteeseen, mikä tarkoittaa, että niiden käyttäytymisen sanelevat materiaalit, joista ne on valmistettu, ja niiden rakennesuunnittelu. Langanpaloja muistuttavat robotit ovat pystyneet navigoimaan sokkeloissa ja jopa neuvottelemaan liikkuvien esteiden ympäri.

Tiimi julkisti äskettäin parannetun version robotista, joka pystyy käsittelemään vieläkin monimutkaisempia skenaarioita. Robotit on valmistettu samasta nestekideelastomeerista kuin ennenkin, mutta tärkein ero on epäsymmetrinen muotoilu. Toinen puoli robotista on kierrettyä nauhaa, joka voi venyä suoraksi, kun taas toinen puoli on tiukempaa kierrettä, joka myös kiertyy itsensä ympäri. Tämä epäsymmetria luo erilaisia ​​voimia robotin kumpaankin päähän, jolloin se voi kääntyä ilman, että se joutuu kosketuksiin esineen kanssa.

Kirjoittajien "labyrinttipakoilijaksi" nimetty robotti pystyy navigoimaan sokkeloissa, joissa liikkuvat seinät ja sen ruumiinkokoa pienemmät raot. Kyky liikkua kaaressa mahdollistaa sen heilumisen irti ahtaista kohdista. Tutkijat uskovat, että tällä tekniikalla on potentiaalisia sovelluksia pehmeiden robottien suunnittelussa, erityisesti sovelluksissa, joissa robotit voivat kerätä lämpöenergiaa ympäristöstään.

Tämä läpimurto pehmeässä robotiikassa osoittaa fyysisen älyn voiman ja avaa mahdollisuuksia innovatiivisille lähestymistavoille robottien suunnittelussa. Tätä kehitystä kuvaava tutkimus on julkaistu Science Advances -lehdessä.

Lähteet:

– Journal: Science Advances

– North Carolina State University