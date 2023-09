Pehmeä robotti navigoi monimutkaisissa ympäristöissä fyysisen älykkyyden avulla

By

Yhteenveto: Tutkijat ovat kehittäneet "aivottoman" pehmeän robotin, joka voi itsenäisesti navigoida monimutkaisissa ympäristöissä fyysistä älykkyyttä käyttämällä. Toisin kuin aiemmat mallit, jotka pystyivät kääntymään vain esteiden kohtaamisesta, tämä robotti voi kääntyä itsestään epäsymmetrisen rakenteensa ansiosta. Robotti on valmistettu nauhamaisista nestekideelastomereista ja se lähtee liikkeelle, kun se asetetaan ympäristön ilmaa kuumemmalle pinnalle. Mitä lämpimämpi pinta, sitä nopeammin se rullaa. Tämän ainutlaatuisen liikkeen avulla robotti voi liikkua kaaressa, kulkea dynaamisten sokkeloiden läpi ja välttää juuttumista rinnakkaisten kohteiden väliin.

Pohjois-Carolinan osavaltion yliopiston tutkijaryhmä on luonut aiemman pehmeän robottinavigoinnin työnsä pohjalta uuden robotin, joka pystyy navigoimaan entistä monimutkaisemmissa ja dynaamisemmissa ympäristöissä. Edellinen pehmeä robotti pystyi navigoimaan yksinkertaisissa sokkeloissa, mutta pystyi kääntymään vain kohtaaessaan esteen, mikä johti jumiin.

Uusi "aivoton" robotti ei tarvitse tietokoneen tai ihmisen ohjausta, koska se toimii fyysisen älyn avulla. Se on valmistettu nauhamaisista nestekideelastomeereistä, jotka lähtevät liikkeelle, kun ne asetetaan ympäröivää ilmaa kuumemmalle pinnalle. Nauhan pintaa koskettava osa supistuu aiheuttaen vierivän liikkeen. Robotin epäsymmetrinen muotoilu mahdollistaa sen käännöksen joutumatta kosketuksiin esineen kanssa. Se liikkuu kaaressa, minkä ansiosta se voi navigoida sokkeloissa juuttumatta ja heilua ulos rinnakkaisten esteiden välillä.

Tutkijat ovat osoittaneet robotin kyvyn navigoida monimutkaisissa sokkeloissa, mukaan lukien ne, joissa on liikkuvat seinät, ja mahtua kapeiden tilojen läpi. He testasivat robottia sekä metallipinnalla että hiekassa. Tämän robotin kehitys on askel eteenpäin pehmeässä robottisuunnittelussa, erityisesti sovelluksissa, joissa ne voivat kerätä lämpöenergiaa ympäristöstään.

Tutkimus, jonka otsikko on "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Ecaper", julkaistaan ​​Science Advances -lehdessä. Tutkimusta on tuettu National Science Foundationin apurahoilla.

Lähteet:

– North Carolina State University: https://news.ncsu.edu/2021/09/physically-intelligent-soft-robot/

– Science Advances: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469