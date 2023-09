Aivosolujen komponentit jäljitetty muinaisiin meriin

By

Genomisen sääntelykeskuksen asiantuntijoiden äskettäin tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että aivosolukomponentteja oli matalissa merissä noin 800 miljoonaa vuotta sitten. Tutkimalla placozoaneja, pieniä merieläimiä, tutkijat ovat saaneet käsitystä hermosolujen evoluution matkasta.

Placozoaanit, jotka ovat suunnilleen suuren hiekkajyvän kokoisia, asuvat lämpimissä, matalissa vesissä ja selviävät hengissä syömällä leviä ja mikrobeja. Huolimatta elinten tai erillisten ruumiinosien puutteesta, placozoaneja pidetään yhtenä viidestä ensisijaisesta eläinlinjasta ktenoforien, sienien, cnidarians ja bilaterian rinnalla.

Placozoanin olemassaolon keskeisiä tekijöitä ovat peptidergiset solut, jotka vapauttavat niiden ruokintaa ja liikkeitä ohjaavia peptidejä. Tutkimuksessa käytettiin molekyyli- ja laskennallisia analyyseja luodakseen "solukartastoja" näiden solujen kehityksen ja toiminnan ymmärtämiseksi. Todettiin, että nämä peptidergiset solut toimivat nykyaikaisten hermosolujen esiasteina.

Tutkijat paljastivat monimutkaisen verkoston "välissä olevia" solutyyppejä, jotka yhdistävät yhdeksän tärkeintä solutyyppiä placozoanissa. Lisäksi peptidergiset solut, jotka erosivat muista soluista, osoittivat yllättävää samankaltaisuutta neuronien kanssa, jotka ilmaantuivat miljoonia vuosia myöhemmin kehittyneemmissä organismeissa. Tätä ainutlaatuista samankaltaisuutta hermosolujen kanssa ei havaittu varhain haarautuneissa lajeissa, kuten sienissä tai ktenoforeissa.

Tutkimus paljasti kolme merkittävää rinnakkaisuutta peptidergisten solujen ja hermosolujen välillä. Ensinnäkin placozoan-solut erilaistuvat samalla tavalla kuin neurogeneesi, joka havaitaan cnidariansissa ja bilaterioissa. Toiseksi näissä soluissa on monia hermosolujen viestintäpään komponentteja, mutta niiltä puuttuu todellisen neuronin ominaisuuksia, kuten sähköisten signaalien johtaminen. Lopuksi syvä oppiminen paljasti, että nämä solut kommunikoivat neuropeptidien käynnistämien GPCR:ien kautta, jotka heijastavat hermosolujen viestintää.

Korostamalla evoluution aikajanaa tutkimus osoittaa, että hermosolujen peruskomponentit muodostuivat muinaisilla merillä 800 miljoonaa vuotta sitten. Noin vuosisadan esi-isiensä ilmestymisen jälkeen placozoanin peptidergiset solut kehittyivät todennäköisesti omaamaan hermosoluille välttämättömiä kriittisiä ominaisuuksia, kuten ionikanavia ja postsynaptisia tukirakenteita.

Vaikka ensimmäisen modernin hermosolun on arvioitu ilmestyneen noin 650 miljoonaa vuotta sitten, ktenoforeissa on hermosolujen kaltaisia ​​soluja, joilla on selkeät ominaisuudet, mikä herättää kysymyksiä hermosolujen evoluutioradasta. Tutkimuksen tekijät korostavat lisätutkimuksen tarvetta näiden avoimien kysymysten käsittelemiseksi ja selvemmän käsityksen saamiseksi hermosolujen ja muiden solutyyppien evoluutiopoluista.

Kun genominen sekvensointi etenee, on odotettavissa, että ei-perinteisten mallieläinten, kuten placozoans, ctenoforien ja sienien salaisuudet avautuvat vähitellen, mikä valaisee enemmän elämän evoluutiotarinaa.

