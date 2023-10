Kirurgi kehottaa vanhempia olemaan ostamatta laserkyniä leluina, kun poika kärsii pysyvästä silmävauriosta

By

Konsultti lastensilmälääkäri pyytää vanhempia, etteivät he antaisi lastensa leikkiä laserkynillä leluina tapauksen jälkeen, jossa 11-vuotias poika sai pysyvän silmävaurion. Poika, joka tunnetaan nimellä Harry, menetti keskusnäön aiemmin tänä vuonna, ja testit osoittivat laajoja verkkokalvovaurioita. Hän saa nyt kuukausittaiset ruiskeet, mutta hänen näkönsä ei ehkä koskaan palaa täysin.

Harrya hoitava kirurgi Aabgina Shafi paljasti, että neljä muuta lasta Yorkshiressa on parhaillaan hoidossa samanlaisten laserkynäiden aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Miss Shafi korosti, että näiden laitteiden aiheuttamat vahingot voivat johtaa sokeuteen tai muihin peruuttamattomiin vammoihin, mikä edellyttää elinikäistä seurantaa. Vaikka on laitonta valaista laseria liikkuvaan ajoneuvoon, on laillista myydä ja omistaa laserkyniä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Miss Shafi selitti, että monet markkinoilla olevat laserkynät eivät täytä EU:n turvallisuusstandardeja, ja jotkut ylittävät merkityn tehon. Hän varoitti, että vaikka lapset voivat nauttia näiden kynien käyttämisestä ilmapallojen pomppaamiseen, niiden osoittaminen silmiin voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.

Harryn vanhemmat huomasivat vaurion syyn vietyään hänet optikkoon. Testit paljastivat UV-vaurioita, ja silloin hänen äitinsä muisti, että hänellä oli ollut laserkynä. Hänen oikean silmänsä vamman lisäksi kokeet osoittivat vaurioita hänen vasemmassa silmässään, vaikka hänen näkönsä ei tällä hetkellä vaikuta.

Harryn äiti, joka oli ostanut laserkynän verkosta, ilmaisi pahoittelunsa ja kehotti muita vanhempia olemaan tekemättä samaa virhettä. Hän korosti mahdollisia pitkäaikaisia ​​vaikutuksia poikansa elämään, mukaan lukien hänen uranäkymänsä ja ajokykynsä.

Tapaus toimii muistutuksena vanhemmille, että he ovat valppaita ostaessaan leluja lapsilleen. Laserkynät voivat vaikuttaa vaarattomalta, mutta niillä voi olla vakavia seurauksia väärinkäytettynä. Sekä valmistajien että kuluttajien kannalta on tärkeää asettaa turvallisuus etusijalle ja varmistaa, että tuotteet täyttävät tarvittavat standardit.

