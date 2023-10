Valtava löytö: Tutkijat havaitsivat tähän mennessä kaukaisimman ja kirkkaimman nopean radiopurskeen

Kansainvälinen tutkijaryhmä on tehnyt hämmästyttävän löydön nopeiden radiopurskeiden (FRB) tutkimuksessa. He ovat havainneet FRB:n nimeltä FRB 20220610A, joka ei ole vain kaukaisin koskaan tallennettu etäisyys, vaan myös yksi kirkkaimmista koskaan havaituista. Kesti noin kahdeksan miljardia vuotta ennen kuin FRB 20220610A:n FRB-signaali saavutti Maahan viime vuoden kesäkuussa, mikä teki siitä noin 50 prosenttia vanhempi kuin edellinen etäisyysennätyksen haltija.

FRB 20220610A:n muutamassa millisekunnissa vapauttaman energian arvioidaan olevan yhtä suuri kuin aurinkomme 30 vuodessa. Tämä uskomaton kirkkaus erottaa FRB 20220610A:n useimmista aiemmin löydetyistä FRB:istä. Itse asiassa se on kirkkaampi kuin kaikki Australian Square Kilometer Array Pathfinderin (ASKAP) aiemmin havaitsemista 55 FRB:stä yhtä lukuun ottamatta.

Euroopan eteläisen observatorion Very Large Teleskoopin avulla suoritettujen seurantahavaintojen perusteella Australian johtama ryhmä päätteli, että FRB 20220610A on todennäköisesti peräisin galaksien parista tai kolmiosta. Tämä havainto on linjassa joidenkin FRB:iden syytä ympäröivien teorioiden kanssa, vaikka muita mahdollisia selityksiä, kuten supernoveja ja magnetaarisia neutronitähtiä, on myös ehdotettu.

Huolimatta FRB:iden tuntemattomasta alkuperästä, nämä kiehtovat ilmiöt tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden arvioida maailmankaikkeuden massaa. Projektin toinen johtaja, professori Ryan Shannon selittää, että maailmankaikkeudesta puuttuva aine voidaan mahdollisesti havaita nopeilla radiopurskeilla: "Nopeat radiopurskeet tunnistavat tämän ionisoidun materiaalin. Jopa avaruudessa, joka on lähes täysin tyhjä, he voivat "näkeä" kaikki elektronit, ja sen avulla voimme mitata, kuinka paljon tavaraa on galaksien välillä.

FRB 20220610A:n löytö tukee myös edesmenneen australialaisen tähtitieteilijän Jean-Pierre Macquartin vuonna 2020 esittämää teoriaa. Macquart ehdotti, että maailmankaikkeuden massa voidaan arvioida tutkimalla nopeita radiopurskeita. Ryhmän havainnot ovat linjassa niin sanotun "Macquartin suhteen" kanssa, jonka mukaan mitä kauempana nopea radiopurkaus on, sitä hajaantuneempaa kaasua se paljastaa galaksien välillä. Kaikki FRB:t eivät kuitenkaan noudata tätä mallia, mikä korostaa näiden ilmiöiden monimutkaisuutta.

Vaikka tämä läpimurto FRB:iden ymmärtämisessä siirtää tietämyksemme rajoja, vielä kauempana olevien signaalien havaitseminen vaatii parannettua laitteistoa. Tutkijat odottavat innokkaasti vuonna 2028 käyttöön otettavan Square Kilometer Array Observatoryn valmistumista, mikä mahdollistaa lisätutkimuksen ja uusien FRB-tietueiden löytämisen.

Lähteet:

- BBC uutiset

– Science Daily