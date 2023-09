OLED, joka lähettää sinistä valoa ennätysmatalalla jännitteellä: Mahdollisia edistysaskeleita älypuhelin- ja näyttöteknologioissa

Tokyo Techin tutkijat ovat tehneet uraauurtavan innovaation orgaanisessa valoa emittoivassa dioditekniikassa (OLED) kehittämällä OLEDin, joka lähettää sinistä valoa ennätysmatalalla 1.47 V:n jännitteellä. Tämä läpimurto voi mullistaa kaupalliset älypuhelin- ja näyttötekniikat.

Sininen valo on välttämätöntä valoa lähettäville laitteille, älypuhelimien näytöille ja suurille näytöille. Tehokkaiden sinisten OLEDien kehittäminen on kuitenkin ollut haastavaa niiden toiminnan vaatiman korkean jännitteen vuoksi. Perinteiset siniset OLEDit vaativat tyypillisesti noin 4 V 100 cd/m2 luminanssiin, mikä on korkeampi kuin älypuhelimissa yleisesti käytettyjen litiumioniakkujen jännite. Siksi on kiireellisesti kehitettävä siniset OLEDit, jotka voivat toimia pienemmillä jännitteillä.

Tokyo Techin tutkijat ovat yhteistyössä muiden instituutioiden kanssa kehittäneet upconversion OLEDin, joka tuottaa sinisen säteilyn erittäin alhaisella 1.47 V:n käynnistysjännitteellä. Laitteessa käytetään tiettyjä materiaaleja, mukaan lukien NDI-HF vastaanottajana, 1,2- ADN luovuttajana ja TbPe fluoresoivana lisäaineena. OLED toimii ylösmuuntomekanismilla, jossa aukot ja elektronit ruiskutetaan luovuttaja- ja akseptorikerroksiin, ja ne yhdistyvät uudelleen luovuttaja/akseptorirajapinnassa varauksensiirtotilan muodostamiseksi. Tämä tila siirtää selektiivisesti energiaa emitteriin, mikä johtaa sinisen valon säteilyyn.

Uusi OLED osoitti 100 cd/m2 luminanssia, joka vastaa kaupallisen näytön valotiheyttä vain 1.97 V:lla. Tämä saavutus vähentää merkittävästi sinisten OLEDien jännitevaatimusta, mikä mahdollistaa näiden laitteiden kaupallisten vaatimusten täyttämisen. Tutkimus korostaa luovuttaja/akseptorirajapinnan suunnittelun optimoinnin tärkeyttä eksitonisten prosessien ohjaamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sinistä valoa ennätysmatalalla jännitteellä lähettävän OLEDin kehittäminen on merkittävä edistysaskel OLED-tekniikassa. Tämä läpimurto voi edistää älypuhelin- ja näyttöteknologioiden kehitystä, mikä tekee niistä energiatehokkaampia ja helppokäyttöisempiä.

"Sininen orgaaninen valodiodi, jonka käynnistysjännite on 1.47 V." Luontoviestintä.