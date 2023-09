Mustat aukot kuluttavat ympäröivää ympäristöään odotettua nopeammin

By

Northwestern Universityn äskettäinen tutkimus on tuonut uutta valoa mustien aukkojen ahneelle ruokahalulle. Vaikka tiedetään, että mustat aukot eivät syö kuten elävät organismit, niiden painovoiman ansiosta ne voivat niellä lähellä olevia esineitä, kuten kaasua, pölyä ja jopa tähtiä. Tätä prosessia kutsutaan yleisesti "syömiseksi".

Perinteisesti uskottiin, että mustat aukot kuluttavat ainetta ympäristöstään hitaasti klassisen akkretiolevyteorian ennusteiden mukaisesti. Uusi tutkimus, jossa käytettiin edistyneitä 3D-simulaatioita, on kuitenkin osoittanut tämän oletuksen vääräksi.

Tutkimuksessa havaittiin, että mustat aukot repeilevät akkretiolevynsä läpi hämmästyttävän nopeilla nopeuksilla ja nielevät sen käytännössä pyörteessä. Accretion kiekko on pyörivä aineen kiekko, joka kiertyy mustaan ​​aukkoon. Tämä kiekko muodostuu, kun musta aukko on binäärijärjestelmässä, jossa on seuratähti tai kun sitä ympäröi kaasu- ja pölypilvi. Mustan aukon valtava gravitaatiovoima houkuttelee näitä elementtejä ja saa ne kiertymään mustan aukon syvyyksiin.

Tämän kiihtyneen kulutuksen havaitseminen tarjoaa arvokkaita näkemyksiä mustien aukkojen käyttäytymisestä ja niiden vaikutuksesta ympäristöönsä. Northwestern Universityn tutkijat toivovat, että tämä uusi ymmärrys voisi auttaa tutkijoita purkamaan näitä arvoituksellisia kosmisia kokonaisuuksia ympäröivät mysteerit.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mustien aukkojen kyltymätön nälkä saa ne kuluttamaan ympäröivää ympäristöään paljon nopeammin kuin aiemmin uskottiin. Valtavan vetovoimansa ansiosta ne kuluttavat nopeasti kaasua, pölyä ja jopa tähtiä. Northwestern Universityn äskettäinen tutkimus, joka perustuu 3D-simulaatioihin, on paljastanut tämän kiihtyneen kulutuksen ja tarjoaa uusia näkemyksiä mustien aukkojen käyttäytymisestä.

