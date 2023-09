Uusi tutkimus ehdottaa, että maapalloa lähin musta aukko voisi olla 150 valovuoden päässä

By

Tuore tutkimus on kyseenalaistanut ymmärryksemme maata lähimmästä mustasta aukosta. Aiemmat tutkimukset osoittivat, että lähin tunnettu musta aukko sijaitsi 1,560 valovuoden päässä. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society -lehdessä julkaistu uusi tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että jopa 150 valovuoden päässä Maasta saattaa olla musta aukko.

Tutkimus keskittyi Hyades-joukkoon, joka on planeettamme lähin avoin tähtijoukko. Padovan ja Barcelonan yliopiston tutkijat analysoivat Hyades-joukon tähtien liikettä ja kehitystä käyttämällä Euroopan avaruusjärjestön Gaia-operaation tietoja. Simulaatioiden avulla he löysivät todisteita mustien aukkojen esiintymisestä klusterissa tai sen lähellä.

Avoin tähtijoukko on kokoelma tähtiä, joita painovoiman vetovoima pitää löyhästi yhdessä ja joilla on yhteisiä ominaisuuksia, kuten ikä ja kemiallinen rakenne. Tutkijat vertasivat simulaatiotuloksia Hyadien tähtien todellisiin paikkoihin ja nopeuksiin, jotka Gaia-satelliitti tarkkaili tarkasti. Simulaatiot osoittivat, että klusterin keskellä tai sen läheisyydessä on kaksi tai kolme mustaa aukkoa.

Jos nämä mustat aukot vahvistetaan, ne olisivat lähimmät ehdokkaat aurinkokuntaamme. Tämä löytö ei ainoastaan ​​valaise mustien aukkojen jakautumista galaksissa, vaan antaa myös käsityksen siitä, kuinka ne vaikuttavat tähtijoukkojen kehitykseen ja myötävaikuttavat gravitaatioaaltojen lähteisiin.

Mustat aukot ovat erittäin tiheitä esineitä, jotka muodostuvat massiivisten tähtien romahtamisesta. Niiden vetovoima on niin voimakas, ettei edes valo pääse pakoon sitä. Vaikka niitä ei voida suoraan havaita, niiden läsnäolo päätellään tyypillisesti tutkimalla niiden vaikutusta ympäröivään aineeseen. Esimerkiksi mustan aukon aiheuttama ohi kulkevan tähden tuhoutuminen johtaa havaittaviin röntgensäteisiin.

Gravitaatioaaltojen havaitseminen vuonna 2015 on edennyt merkittävästi mustien aukkojen tutkimusta. Gravitaatioaallot havaittiin ensin kahden 1.3 miljardin valovuoden päässä sijaitsevan mustan aukon törmäyksestä, mikä herätti lisätutkimuksia näistä arvoituksellisista taivaankappaleista.

