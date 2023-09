Tutkijat tuottavat täyspitkiä hämähäkkisilkkikuituja käyttämällä geneettisesti muunnettuja silkkiäistoukkia

Tiedemiehet ovat saavuttaneet suuren läpimurron tuottamalla menestyksekkäästi täyspitkiä hämähäkkisilkkikuituja käyttämällä geneettisesti muunnettuja silkkiäistoukkia. Tällä silkillä on valtava potentiaali skaalautuvana, kestävänä ja korkealaatuisena vaihtoehtona synteettisille kuiduille, kuten nailonille.

Silkkiäistoukkien silkki on ainoa eläinsilkkikuitu, jota tuotetaan kaupallisesti suuressa mittakaavassa vakiintuneiden kasvatustekniikoiden ansiosta. Perinteisellä silkkiäistoukkien silkillä on kuitenkin maine hauraana. Toisaalta hämähäkkisilkki on uskomattoman vahvaa ja sitkeää. Haasteena on ollut löytää tapa tuottaa hämähäkkisilkkiä suuressa mittakaavassa hämähäkkien kannibalistisen luonteen vuoksi.

Tässä tutkimuksessa tutkijat käyttivät geneettisiä muunnostekniikoita suunnitellakseen silkkiäistoukkoja, jotka pystyvät tuottamaan hämähäkin silkkikuituja. He lisäsivät palloa kutovasta hämähäkistä peräisin olevan silkkiproteiinin silkkiäistoukkien DNA:han, mikä korvasi geenin, joka vastaa silkkiäistoukkien ensisijaisesta silkkiproteiinista. Tämä lähestymistapa, joka tunnetaan nimellä CRISPR-Cas9, mahdollisti hämähäkkisilkkigeenin onnistuneen aktivoinnin häiritsemättä silkkiäistoukkien luonnollista silkintuotantoa.

Tuloksena saadut kuidut ylittivät odotukset ja niillä oli korkea vetolujuus ja sitkeys. Yllättäen kuidut olivat myös odotettua joustavampia. Tällä läpimurtolla on merkittäviä vaikutuksia useille aloille, mukaan lukien biolääketieteen tekniikka, ilmailuteknologia ja älykkäät materiaalit armeijalle. Valmistettu hämähäkkisilkki on jopa kuusi kertaa sitkeämpää kuin luodinkestävissä liiveissä yleisesti käytetty kevlar.

Tutkijat pyrkivät edelleen jalostamaan tätä prosessia kehittämällä geneettisesti muunnettuja silkkiäistoukkoja, jotka pystyvät tuottamaan hämähäkin silkkikuituja käyttämällä luonnollisia ja muokattuja aminohappoja. He uskovat, että tällä lähestymistavalla on valtava potentiaali luoda entistä vahvempia ja monipuolisempia silkkikuituja.

Kyky tuottaa hämähäkkisilkkikuituja geneettisesti muunnetuista silkkiäistoukeista ei ainoastaan ​​tarjoa kestävää vaihtoehtoa synteettisille kuiduille, vaan tarjoaa myös mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisiin vaatimuksiin. Kuituja voidaan käyttää kirurgisina ompeleina, mikä vastaa yli 300 miljoonan toimenpiteen tarpeeseen vuosittain.

