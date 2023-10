Tutkijat ehdottavat, että Venuksella olisi voinut olla levytektoniikkaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan Venuksella, Maan helvetin kuumalla toisella planeetalla, on saattanut joskus olla levytektoniikka. Levytektoniikka on planeetan ulkokuoren jatkuvaa liikettä ja uudelleenmuotoilua. Vaikka Venus ei ole tällä hetkellä maapallon kaltainen, sillä on äärimmäisiä lämpötiloja ja rikkihappopilviä, tutkijat uskovat, että Venuksella oli nuoruudessaan levytektoniikka. Tällä löydöllä on merkittäviä vaikutuksia Venuksen mahdolliseen asuttamiseen.

Houstonin Lunar and Planetary Instituten planeetatieteilijän Matthew B. Wellerin mukaan jos Venuksella olisi ollut levytektoniikka aiemmin, se olisi voinut tarjota vieraanvaraisemman ympäristön elämälle. Levytektoniikkaan liittyvät geokemialliset reaktiot olisivat voineet hautaa suuren osan hiilidioksidista, joka vaikuttaa Venuksen epäystävällisiin olosuhteisiin nykyään, mikä saattaa tehdä siitä viileämmän ja johtaa nestemäisen veden läsnäoloon.

Wellerin johtamat tutkijat suorittivat tietokonesimulaatioita tutkiakseen erilaisia ​​Venuksen tektonisia malleja. Pysyvä kansimalli, joka muistuttaa Marsia ja Maan kuuta, viittaa kiinteään ulkokuoreen, joka ei liiku. Toinen malli, levytektoniikka, sisältää tektonisten levyjen liikkumisen ja leviämisen, mikä johtaa lisääntyneeseen vulkaaniseen toimintaan ja kaasun vapautumiseen. Simulaatiot osoittivat, että levytektoniikan varhainen vaihe, jota seurasi pysähtyneen kansikuoren muodostuminen, voisi selittää havaitut typpitasot Venuksen ilmakehässä.

Vaikka havainnot ovat viitteellisiä, tutkijat, jotka eivät ole mukana tutkimuksessa, varoittavat, että tarvitaan lisää todisteita, jotta voidaan tehdä lopullisia johtopäätöksiä Venuksen geologisesta historiasta. Cédric Gillmann, planeettatieteilijä Sveitsin liittovaltion teknologiainstituutista, korosti, että mallipohjaisilla julkaisuilla on rajoituksia. Joseph O'Rourke, Arizonan osavaltion yliopiston maan- ja avaruustutkimuksen professori, ehdottaa, että Venuksella saattaa olla ainutlaatuinen geologinen historia, joka eroaa sekä Maasta että Marsista.

Tulevien Venus-lentojen, mukaan lukien NASAn Davinci, Veritas ja Euroopan avaruusjärjestön EnVision, odotetaan tarjoavan tärkeitä tietoja naapuriplaneettamme mysteerien selvittämiseksi. Nämä tehtävät auttavat tutkijoita ymmärtämään paremmin planeetan geologiaa ja syitä Maan ja Venuksen välisiin erilaisiin olosuhteisiin.

FAQ

1. Mitä on levytektoniikka?

Levytektoniikka on teoria, joka kuvaa planeetan ulkokuoren suurten kappaleiden, tektonisten levyjen, liikettä ja vuorovaikutusta. Nämä levyt voivat törmätä, liukua toistensa ohi tai irtautua, mikä johtaa erilaisiin geologisiin piirteisiin, kuten vuoriin, maanjäristyksiin ja vulkaaniseen toimintaan.

2. Olisiko Venus voinut joskus olla asuttava?

Tutkimus viittaa siihen, että Venuksen menneisyyden levytektoniikan perusteella on mahdollista, että planeetta oli asuttavampi miljardeja vuosia sitten. Levytektoniikkaan liittyvät geokemialliset reaktiot ovat saattaneet hautaa merkittäviä määriä hiilidioksidia, mikä on johtanut viileämpään Venukseen, jossa on mahdollisesti nestemäisempää vettä.

3. Miten tulevat Venuksen tehtävät edistävät ymmärrystämme?

Tulevat tehtävät, kuten NASA:n Davinci, Veritas ja Euroopan avaruusjärjestön EnVision, keräävät uutta tietoa Venuksen ilmakehästä, pinnasta ja geologisesta toiminnasta. Nämä tehtävät tarjoavat arvokkaita näkemyksiä Venuksen nykyisistä olosuhteista ja sen geologisesta historiasta, auttaen tutkijoita kokoamaan pulman siitä, kuinka Venus erosi Maasta ajan myötä.