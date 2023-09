Webb-teleskooppi löysi metaanin ja hiilidioksidin eksoplaneetan K2-18 b ilmakehästä

NASAn James Webb -avaruusteleskoopin tekemä uusi tutkimus on paljastanut hiiltä sisältävien molekyylien, mukaan lukien metaani ja hiilidioksidi, läsnäolon eksoplaneetan K2-18 b ilmakehässä. K2-18 b, joka on 8.6 kertaa niin massiivinen kuin Maa, kiertää viileää kääpiötähden asuttavalla vyöhykkeellä ja sijaitsee 120 valovuoden päässä Maasta.

Nämä havainnot täydentävät viimeaikaisia ​​tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että K2-18 b voisi olla hycean eksoplaneetta, mikä tarkoittaa, että sillä voi olla vetyrikas ilmakehä ja veden valtameren peittämä pinta. Tämä löytö tarjoaa kiehtovan välähdyksen planeetalle, joka poikkeaa aurinkokunnastamme, ja herättää mielenkiintoisia näkymiä mahdollisesti asumiskelpoisista maailmoista muualla universumissa.

James Webb -avaruusteleskooppi sai K2-18 b:n spektrit, jotka osoittivat runsaasti metaania ja hiilidioksidia eksoplaneetan ilmakehässä. Ammoniakin puute tukee edelleen hypoteesia, että K2-18 b:n vetypitoisen ilmakehän alla voi olla vesivaltameri. Lisäksi oli mahdollista havaita dimetyylisulfidi-niminen molekyyli, jota maapallolla tuottaa vain elämä. Sen läsnäolon vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisävahvistus.

Ehdotus siitä, että K2-18 b voisi olla hycean eksoplaneetta, on kiehtova, koska näiden maailmojen uskotaan olevan lupaavia ympäristöjä etsiä todisteita elämästä eksoplaneetoilla. Suuremmat Hycean-maailmat ovat huomattavasti suotuisampia ilmakehän havainnoille verrattuna pienempiin kiviplaneettoihin.

Vaikka K2-18 b sijaitsee asuttavalla alueella ja sisältää hiiltä sisältäviä molekyylejä, se ei välttämättä tarkoita, että planeetta voisi tukea elämää. Sen suuri koko viittaa siihen, että sen sisällä on suuri korkeapainejäävaippa, joka on samanlainen kuin Neptunus.

Nämä löydöt korostavat erilaisten asumisympäristöjen huomioimisen tärkeyttä etsittäessä elämää muualta universumista. Tulevat havainnot James Webb -avaruusteleskoopilla tarjoavat lisää näkemyksiä K2-18 b:n ilmakehästä ja mahdollisesti vahvistavat dimetyylisulfidin läsnäolon.

– Eksoplaneetta: Eksoplaneetta (tai auringon ulkopuolinen planeetta) on planeetta, joka sijaitsee aurinkokuntamme ulkopuolella ja kiertää muuta tähteä kuin Auringon.

– NASA: Vuonna 1958 perustettu National Aeronautics and Space Administration (NASA) on Yhdysvaltain liittohallituksen riippumaton virasto, joka keskittyy avaruustutkimukseen ja tieteelliseen tutkimukseen.

– James Webb Space Telescope: James Webb Space Telescope (JWST tai Webb) on kiertävä infrapunaobservatorio, joka täydentää Hubble-avaruusteleskoopin löytöjä.