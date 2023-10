Betelgeuse: Tähtien evoluution mysteerien paljastaminen

By

Tähdet, nuo upeat taivaankappaleet, toimivat elinvoimana lukuisille planeettajärjestelmille, mukaan lukien omamme. Heidän säteilevän energiansa ansiosta ekosysteemimme kukoistaa. Kun auringonvalo valaisee ilmakehän, kasvit osallistuvat kiehtovaan tanssiin ja muuttavat tämän energian ravinnoksi. Eläimet luottavat näihin kasveihin ja luovat herkän tasapainon luonnon sisällä. Tähtien läheisyydessä asuminen ei kuitenkaan aina ole viehättävä tapaus. Joskus tähdet voivat osoittaa poikkeuksellisia raivokohtauksia.

Tällainen taivaallinen spektaakkeli toimii perustana valloittavalle katastrofielokuvalle "Solar Attack", joka on nyt saatavilla suoratoistona Peacockissa. Tämä elokuvallinen kokemus pyörii kolossaalisen koronaalisen massapurkauksen (CME) ympärillä Auringosta, mikä tarjoaa pelottavan mahdollisuuden sytyttää taivaan. Mielenkiintoista on, että nämä tähtien purkaukset valaisevat myös Betelgeusen arvoituksellista käyttäytymistä, tähtitieteilijöiden huomion viime vuosina kiinnittäneen tähden.

Vuonna 2019 Betelgeuse, punainen jättiläinen tähti viimeisen vaiheensa kynnyksellä, koki merkittävän tapahtuman. Orionin tähdistössä sijaitseva Betelgeusen valtava koko ylittää ymmärryksemme. Jos sijoitetaan aurinkokuntaamme, sen ulkoreuna poikkeaisi Jupiterin kiertoradan ulkopuolelle. Lopulta Betelgeuse antautuu kohtalolleen ja aiheuttaa häikäisevän supernovan, joka saattaa jopa koristaa taivaamme päivänvalossa. Tämä poikkeuksellinen tähtien räjähdys saattaa tapahtua lähitulevaisuudessa tai tapahtua aionien kuluttua tästä hetkestä, jopa 100,000 XNUMX vuoden kuluttua.

Vaikka tähtitieteilijät luulivat alun perin näkevänsä Betelgeusen tähtispektaakkelin edeltäjän vuonna 2019 havaitun merkittävän himmenemisen aikana, lisäanalyysi paljasti toisenlaisen totuuden. Betelgeuse palasi salaa normaaliksi seuraavien kuukausien aikana, mikä hämmensi tähtitieteilijäyhteisöä. Ennen Great Dimming Event (GDE) -tapahtumaa tunnetun tapahtuman, sen aikana ja jälkeen otettujen kuvien tutkiminen tarjosi paljastavia oivalluksia. Hämmästyttävää kyllä, Betelgeuse ei kokenut todellista kirkkauden heikkenemistä. Sen sijaan havaintomme vääristyi, kun katselimme tähtien roskapilven läpi.

Tutkijat havaitsivat, että vaikka Maahan saapuvan valon määrä väheni, Betelgeusen fotosfääri samaan aikaan vahvistui. Tämä ilmiö liittyy massiiviseen materiaalin karkaamiseen tähden pinnalta, mikä muistuttaa toistuvia Auringossa havaittuja tapahtumia, erityisesti kohonneen auringon aktiivisuuden aikana. Nämä tulivuorenpurkaukset, joita kutsutaan koronaalukseksi, eivät aiheuta merkittävää vaaraa planeetallemme, mutta voivat häiritä satelliittiviestintää ja sähköjärjestelmiä.

Tämä ainutlaatuinen tapaus, joka nähtiin ensimmäistä kertaa, on hämmästyttänyt tähtitieteilijät ja etsinyt syvempää ymmärrystä. Andrea Dupree Center for Astrophysicsistä, Harvard & Smithsonianista Cambridgessa, Massachusettsissa, ilmaisi hämmästyksensä ja sanoi: "Emme ole koskaan ennen nähneet valtavaa massapurkausta tähden pinnasta. Meille jää jotain, mitä emme täysin ymmärrä. Se on täysin uusi ilmiö, jonka voimme tarkkailla suoraan ja ratkaista pinnan yksityiskohtia Hubblen avulla. Seuraamme tähtien kehitystä reaaliajassa."

Betelgeusen räjähdyksen valtavuus sai sille uuden nimimerkin: Surface Mass Ejection (SME). Vaikka se ei toiminut välittömänä signaalina lähestyvästä supernovasta, tapahtuma tarjoaa arvokkaita näkemyksiä tähtien massan häviämisprosessista ja tähtien kehityksestä niiden lähestyessä loppuvaiheitaan.

Samalla kun odotamme innokkaasti suurta finaalia, nauti jännittävästä elokuvasta "Solar Attack", joka on nyt suoratoistettavissa Peacockissa.

UKK

Mikä on coronal mass ejection (CME)?

Koronaalinen massapurkaus viittaa massiiviseen materiaalin karkaamiseen tähden pinnalta, mikä tyypillisesti liittyy korkeaan auringon aktiivisuuteen. Vaikka se ei aiheuta suoraa uhkaa planeetallemme, se voi häiritä satelliittien toimintaa ja vaikuttaa sähköjärjestelmiin.

Mikä on supernova?

Supernova on valtava räjähdys, joka tapahtuu tähden elinkaaren lopussa ja johtaa voimakkaan säteilyn purkaukseen. Tämä räjähdys voi esitellä huomattavaa kirkkautta, jolloin se näkyy jopa päivänvalossa.

Mitä on tähtien evoluutio?

Tähtien evoluutio kattaa asteittaiset muutokset, jotka tapahtuvat tähdessä sen elinkaaren aikana. Se sisältää eri vaiheet, joissa tähdet käyvät läpi niiden muodostumisesta niiden lopulliseen kuolemaan.

Mistä voin katsoa "Solar Attackin"?

Voit nauttia jännittävästä elokuvasta "Solar Attack" sen suoratoistona Peacockissa.