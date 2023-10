Micaela Robson mullistaa avaruusmatkailun bakteeripalikoilla

Micaela Robson, edelläkävijä kasvi- ja mikrobiologian laitoksen jatko-opiskelija, aloittaa uraauurtavan tutkimuksen, jolla on potentiaalia muuttaa avaruusmatkailun tulevaisuutta. Robson on North Carolina Space Grantin tutkija, joka johtaa projektia, jossa tutkitaan bakteerien käyttöä biopohjaisen infrastruktuurin rakentamisessa ulkoavaruudessa – rohkea ja kunnianhimoinen pyrkimys.

Robsonin tutkimuksen ydin on mikrobiaalisesti indusoidun karbonaattisaostuksen (MICP) käyttäminen rakennusmateriaalien luomisessa. Tämä prosessi sisältää bakteerien voiman hyödyntämisen kalkkikiven kaltaisen aineen, joka tunnetaan nimellä kalsiumkarbonaattisaostus, tuottamiseksi. Käyttämällä tätä luonnollista ainetta on mahdollista liimata hiukkasia yhteen ja tuottaa tukevia "biotiiliä", jotka toimivat kiinteinä laskeutumispinnoina ja rakennusrakenteina maan ulkopuolisissa ympäristöissä.

Perinteisesti maan geotekniset insinöörit käyttävät MICP:tä rakennustarkoituksiin. Robson kuitenkin ymmärsi mahdollisuuden mukauttaa tätä tekniikkaa avaruussovelluksiin. Hän havaitsi, että urean hydrolyysiä, MICP:ssä yleisesti käytettyä aineenvaihduntaprosessia, voidaan tehostaa tietyillä vehnäkasveissa esiintyvillä bakteereilla. Näillä bakteereilla on huomattava kyky kuluttaa ammoniakkia, joka on tärkeä urean hydrolyysiprosessin sivutuote, mikä tekee siitä turvallisemman ja kestävämmän käytettävän avaruudessa.

Ottamalla nämä ammoniakkia kuluttavat bakteerit avaruuslentojen MICP-prosessiin, Robson pyrkii saavuttamaan kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin hän pyrkii eliminoimaan myrkyllisen ammoniakin vapautumisen, joka olisi vaarallista astronauteille. Toiseksi hän toivoo voivansa optimoida järjestelmän siten, että ureaa on lisättävä vähemmän, mikä tekee prosessista tehokkaamman ja kustannustehokkaamman.

Robsonin tutkimuksen mahdolliset vaikutukset ulottuvat paljon muutakin kuin tukevien rakenteiden luomiseen avaruudessa. Tämä innovatiivinen lähestymistapa ratkaisee myös kaksi kriittistä ongelmaa: jätehuolto ja ruoantuotanto. Ureaa, joka on ihmisen jätteen osa, voidaan käyttää arvokkaana resurssina kasvien ravinnoksi. Typpikierron kautta bakteerien luomat biotiilet voivat auttaa viljelemään viljelykasveja, joilla on rajalliset resurssit, mikä tarjoaa ravintoa tulevalle avaruustutkimukselle ja mahdollisesti jopa ihmiselämän ylläpitämiselle.

Robsonin projekti, jonka otsikko on "Biomaterials for Space Missions — Evaluating Titrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant", alkoi kesäkuussa NC Space Grantin suojeluksessa. Lupaavilla tuloksilla hänen tutkimuksensa tasoittaa tietä tulevaisuudelle, jossa biopohjaisella infrastruktuurilla ja kestävällä resurssien hyödyntämisellä on keskeinen rooli avaruusmatkailussa.

FAQ:

K: Mikä on mikrobien aiheuttama karbonaattisaostus (MICP)?

V: MICP on prosessi, jossa bakteerit tuottavat kalkkikiven kaltaista ainetta, jota kutsutaan kalsiumkarbonaattisaostukseksi, jota voidaan käyttää tukevien materiaalien luomiseen.

K: Miten bakteerit vaikuttavat avaruusmatkustamiseen?

V: Bakteereista voidaan valmistaa biotiiliä, jotka toimivat infrastruktuurin rakennusmateriaaleina avaruusympäristöissä.

K: Mikä on urean hydrolyysi?

V: Urean hydrolyysi on aineenvaihduntaprosessi, jossa bakteerit hajottavat urean ammoniakiksi ja karbonaatiksi.

K: Miten Micaela Robsonin tutkimus käsittelee jätettä ja ruoantuotantoa avaruudessa?

V: Käyttämällä bakteereja ammoniakin kuluttamiseen ja urean uudelleenkäyttöön, Robsonin tutkimus mahdollistaa typen kiertojärjestelmän luomisen, joka maksimoi resurssien käytön avaruudessa, mukaan lukien ihmisen jätteen hyödyntämisen kasvien kasvuun.