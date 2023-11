Vauvojen merkittävä käsitys kehostaan ​​ja ympäristöstään

By

Birminghamin yliopiston äskettäin tekemässä tutkimuksessa on havaittu, että jo neljän kuukauden ikäisillä vauvoilla on huomattava kyky ymmärtää, kuinka heidän kehonsa on vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Tämä Birmingham BabyLabin tekemä uraauurtava tutkimus tuo uutta valoa vauvojen itsetietoisuuden kehittymiseen ja korostaa heidän synnynnäisiä kognitiivisia kykyjä.

Tutkimuksessa tehtiin kokeita neljän ja kahdeksan kuukauden ikäisillä vauvoilla. Vauvoille esitettiin pallo näytöllä, joka siirtyi joko lähemmäs tai kauemmaksi heistä. Yllättäen, kun pallo lähestyi lähintä pistettä näytöllä, vauvat kokivat pientä tärinää käsissään. Aivojen toimintaa seurattiin tarkasti näiden kokeiden aikana, ja havainnot olivat todella kiehtovia.

Tulokset osoittivat, että jopa neljän kuukauden ikäisillä vauvoilla oli kohonnutta somatosensorista (taktiilia) aivotoimintaa, kun kosketusta edelsi kohde, joka liikkui heitä kohti. Tämä viittaa siihen, että vauvoilla on luonnollinen kyky aistia ympäristöään ja ymmärtää, kuinka heidän ruumiinsa on vuorovaikutuksessa ympärillään olevan tilan kanssa. Tämä käsite tunnetaan peripersonaalisena tilana, ja sillä on ratkaiseva rooli heidän varhaisessa kehityksessään.

Tohtori Giulia Orioli, johtava tutkija ja psykologian tutkija Birminghamin yliopistosta, selitti, että havainnot osoittavat vauvojen kyvyn yhdistää näkemäänsä ja tuntemaansa. Tämä tarkoittaa, että jo ennen kuin vauvat ovat oppineet tavoittelemaan esineitä, heidän moniaistiiset aivonsa on kytketty ymmärtämään ympärillään olevaa tilaa ja sitä, kuinka heidän kehonsa ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka vanhemmat, kahdeksan kuukauden ikäiset vauvat reagoivat odottamattomiin kosketuksiin. Mielenkiintoista on, että kun heidän käsiensä kosketus seurasi heistä poispäin liikkuvaa palloa näytöllä, heidän aivotoimintansa osoitti yllätyksen merkkejä. Tämä viittaa siihen, että vauvan ensimmäisen elinvuoden edetessä heidän aivonsa kehittävät kehittyneemmän tietoisuuden kehonsa asennosta suhteessa ympäristöönsä.

Nämä havainnot, jotka julkaistiin Scientific Reportsissa marraskuussa 2023, tarjoavat arvokkaita näkemyksiä vauvojen itsetietoisuuden varhaisesta kehityksestä. Kuten kehityspsykologi, professori Andrew Bremner totesi, tutkimus osoittaa, että vauvat rakentavat kehittyneemmän ymmärryksen siitä, kuinka heidän ruumiinsa on olemassa ympärillään olevassa tilassa, kun he jatkavat kasvuaan ja tutkivat maailmaa.

UKK

1. Voivatko jopa neljän kuukauden ikäiset vauvat ymmärtää, kuinka heidän kehonsa on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa?

2. Mikä on persoonallinen tila?

3. Miten vauvojen tietoisuus kehonsa asennosta muuttuu heidän kasvaessaan?

