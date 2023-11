Uusi tutkimus paljastaa vauvojen varhaisen kehon ja tilan tunteen

Birminghamin yliopiston uraauurtava tutkimus on osoittanut, että jo neljän kuukauden ikäisillä vauvoilla on kyky havaita kehonsa suhteessa ympäröivään tilaan. Tutkimus, joka julkaistiin tänään Scientific Reportsissa, tarjoaa arvokkaita näkemyksiä pikkulasten itsetietoisuuden kehittymisestä.

Tutkimuksessa Birmingham BabyLabin asiantuntijat altistivat vauvat liikkuvalle pallolle näytöllä, joka joko lähestyi heitä tai siirtyi poispäin heistä. Kun pallo lähestyi vauvoja näytöllä, he joutuivat hellävaraiseen tärinään (kutsutaan "kosketukseksi") käsiinsä samalla kun heidän aivotoimintaansa seurattiin. Tiedonkeruu tapahtui Goldsmithsissa, Lontoon yliopistossa.

Löydökset osoittavat, että jo neljän kuukauden iästä lähtien vauvojen aivotoiminta on lisääntynyt somatosensorisella (taktiilisella) alueella, kun kosketus seuraa heitä kohti liikkuvaa esinettä. Tämä viittaa siihen, että vauvojen aivot jo ennen kuin he oppivat tavoittamaan esineitä, ne ovat jo johdotettu muodostamaan yhteyksiä visuaalisten ärsykkeiden ja tuntoaistien välille, mikä mahdollistaa heidän vuorovaikutuksensa ymmärtämisen ympäröivän tilan kanssa. Tämä ilmiö tunnetaan usein nimellä peripersonaalinen tila.

Tri Giulia Orioli, johtava tutkija Birminghamin yliopistosta, selittää: "Tutkimuksemme osoittaa, että vauvoilla on varhaisessa lapsuudessa luontainen kyky havaita ja ymmärtää ruumiillinen läsnäolonsa ympärillään olevassa tilassa. Aikuisina käytämme useita aisteja havaitaksemme sijaintimme avaruudessa ja ennustaaksemme vuorovaikutustamme esineiden kanssa. Havainto, että vauvoilla on nämä kyvyt niin varhaisessa vaiheessa, herättää kiehtovia kysymyksiä siitä, missä määrin nämä taidot ovat opittuja tai synnynnäisiä."

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka vanhemmat, noin kahdeksan kuukauden ikäiset vauvat reagoivat odottamattomiin kosketuksiin. Kun kosketusta edelsi pallon siirtyminen pois heistä näytöllä, vauvojen aivotoiminta osoitti yllätyksen merkkejä. Professori Andrew Bremner, kehityspsykologian asiantuntija, huomauttaa: "Tämä havainto yllätysreaktioista vanhemmilla vauvoilla viittaa siihen, että kosketus oli odottamaton esineen liikkeen visuaalisen suunnan vuoksi. Se osoittaa, että kun vauvat edistyvät ensimmäisen vuoden aikana, heidän kehittyvät aivonsa saavat kehittyneemmän tietoisuuden ruumiillisesta olemassaolostaan ​​ympäristössään."

Jatkotutkimuksiin tutkijat aikovat ottaa mukaan eri-ikäisiä osallistujia, mukaan lukien sekä nuoremmat että vanhemmat henkilöt. Tutkimalla aikuisten aivotoimintaa he toivovat saavansa valoa vauvojen moniaististen kykyjen kehittymiseen. Lisäksi he pyrkivät varmistamaan, onko vastasyntyneillä jo varhaisia ​​merkkejä näistä kyvyistä.

Tohtori Orioli päättää lopuksi korostaa vastasyntyneiden tutkimuksen haasteita, mutta ilmaisee optimismia mahdollisten löytöjen suhteen: "Vastasyntyneiden kanssa työskentely on ainutlaatuisia haasteita, koska he viettävät suurimman osan ajastaan ​​nukkuen ja syömiseen. Siitä huolimatta edistymme tämän ikäryhmän tutkimuksessa, ja on todella kiehtovaa selvittää, onko vain muutaman päivän ikäisillä vauvoilla alkeellista tietoisuutta kehostaan ​​avaruudessa. Jos näin on, saatamme kurkistaa ihmistietoisuuden alkuperään."

UKK

K: Mikä on persoonallinen tila?

Persoonallinen tila viittaa yksilön kehoa välittömästi ympäröivään alueeseen, jossa hän havaitsee esineitä ja on vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

K: Syntyvätkö vauvat itsetietoisina?

Vaikka itsetietoisuus kehittyy jatkuvasti vauva- ja varhaislapsuudessa, tutkimukset viittaavat siihen, että vauvoilla on varhaisia ​​itsetietoisuuden merkkejä, kuten oman heijastuksen tunnistaminen, noin 18 kuukauden iästä lähtien.

K: Kuinka tutkijat mittaavat aivotoimintaa vauvoilla?

Tutkijat käyttävät tyypillisesti ei-invasiivisia tekniikoita, kuten elektroenkefalografiaa (EEG), mittaamaan aivotoimintaa vauvoilla. EEG käyttää päänahan elektrodeja havaitsemaan aivojen tuottamia sähköisiä signaaleja.