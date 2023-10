Paras näkymä auringonpimennyksestä Kanadassa: Brittiläiset kolumbialaiset valmistautuvat

By

Brittikolumbialaisilla on tänä viikonloppuna nautinto, sillä heillä on luultavasti Kanadan paras näkymä auringonpimennyksestä. Lauantaiaamuna maa, aurinko ja kuu asettuvat kohdakkain siten, että aurinko näyttää katoavan kuun taakse jättäen vain "tulirenkaan". Vaikka joissakin osissa maailmaa koetaan erityyppinen pimennys, brittiläisillä kolumbialaisilla on mahdollisuus nähdä osittainen auringonpimennys, jolloin lähes 75 % auringosta katoaa Vancouverista.

Pimennys on näkyvissä klo 8-08, huippu on klo 10. Myös maakunnan sisä- ja itäosat kokevat ilmiön, vaikka auringon katoamisen ajoitus ja laajuus on hieman erilainen heille.

Pilvisyys voi olla haaste pimennyksen havainnoinnissa, mutta jos olosuhteet sen sallivat, British Columbian yliopisto isännöi katselutapahtumaa ja tarjoaa aurinkolasit. Suoraan pimennykseen katsominen voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita, joten on tärkeää, että ihmiset ryhtyvät varotoimiin. NASA suosittelee aurinkolasien käyttöä tai "pimennysprojektorin" luomista tapahtuman epäsuoraan katseluun.

Rengasmaisia ​​auringonpimennyksiä, joissa kuu näyttää riittävän suurelta peittämään suurimman osan auringosta, tapahtuu noin XNUMX-XNUMX vuoden välein. Ne eivät kuitenkaan aina ole näkyvissä Kanadasta. Tämä tekee tulevasta pimennystä harvinaisen tilaisuuden brittiläisille kolumbialaisille todistaa tätä taivaallista tapahtumaa.

Lopuksi totean, että brittiläisten kolumbialaisten tulisi merkitä kalenteriinsa ja valmistautua todella merkittävään spektaakkeliin taivaalla tänä viikonloppuna. Muista asettaa turvallisuus etusijalle ja nauttia tästä ainutlaatuisesta kokemuksesta, jonka maan, auringon ja kuun kohdistaminen tarjoaa.

