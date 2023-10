Axiom-avaruus valmistautuu Ax-3-tehtävään ISS:lle

Axiom Space valmistautuu tulevaan Ax-3-tehtäväänsä, jonka on määrä lähteä tammikuussa SpaceX Crew Dragon -avaruusaluksella, joka on matkalla kansainväliselle avaruusasemalle (ISS). Tehtävää johtaa entinen NASAn astronautti Michael López-Alegría, joka johtaa miehistöä, joka koostuu kolmesta asiakkaasta: Walter Villadei Italiasta, Alper Gezeravcı Turkista ja Marcus Wandt Ruotsista.

Äskettäisessä tiedotustilaisuudessa López-Alegría ja hänen miehistötoverinsa keskustelivat suunnitellun kahden viikon tehtävän koulutusohjelmasta. He korostivat, että Ax-3:n koulutusta on jalostettu Axiom Spacen aikaisemmista tehtävistä, kuten Ax-1:stä, jota López-Alegría johti vuonna 2021, saatujen kokemusten perusteella. Yksi merkittävä muutos koulutuksessa on keskittyminen voimakkaampiin optimointiin miehistön ajanhallintataidot ISS:llä, tunnustaen sen olennaiseksi osaksi heidän toimintaansa. Tämän säädön tarkoituksena on antaa López-Alegría tarjota tehokkaampaa apua miehistön jäsenilleen ja vähentää heidän riippuvuuttaan laivalla olevista ammattiastronauteista.

Myös miehistön vahva tausta sotilaslentäjänä on osoittautunut eduksi. Kaikilla neljällä tiimin jäsenellä on kokemusta sotilaslentäjistä, ja Gezeravcı ja Villadei palvelevat tällä hetkellä maansa ilmavoimissa. Tämä laaja koulutus ja kokemus ovat valmistaneet heidät riittävästi ISS-tehtävää varten.

Noin puoli vuotta sitten alkanutta jatkuvaa koulutusta on tukenut miehistön aikaisempi kokemus sotilaslentokoneista, mikä on tuonut heille merkittävän edun koko koulutusprosessin ajan. Villadei, joka toimii Ax-3:n lentäjänä, tuo arvokasta kokemusta lennostaan ​​avaruuteen kesäkuussa Virgin Galacticin ensimmäisellä kaupallisella SpaceShipTwo-tehtävällä, Galactic 01:llä. Tämä suborbitaalilento antoi hänelle mahdollisuuden testata taitoja ja lähestymistapoja, joita voitaisiin soveltaa myöhempi ISS-tehtävä.

Kaiken kaikkiaan miehistö luottaa koulutukseensa ja tuntee olevansa hyvin valmistautunut Ax-3-tehtävään. Wandt, Euroopan avaruusjärjestön (ESA) alle vuosi sitten valitsema "reserviastronautti", mainitsi, että hänen koulutuksensa on edennyt kovaa vauhtia. Vaikka hän ei ole vielä suorittanut koko ESAn astronauttikoulutusohjelmaa, hän rakentuu Axiom Spacen tehtäväkoulutukseen ja on varma kyvyistään.

Yhteenvetona totean, että Axiom Space on hionut koulutusohjelmaa tulevaa Ax-3-tehtävää varten varmistaakseen miehistön valmiuden ja optimoidakseen toimintansa ISS:llä. Keskittymällä ajanhallintaan ja hyödyntämällä miehistön sotilaslentäjätaustaa Axiom Space on valmis uuteen onnistuneeseen yksityiseen astronauttitehtävään ISS:lle.

