Axiom Space parantaa koulutusta yksityisille astronauttitehtäville ISS:lle

Axiom Space valmistautuu kolmanteen yksityiseen astronauttitehtäväänsä, Ax-3:een, joka on määrä laukaista tammikuussa 2022 SpaceX Crew Dragon -avaruusaluksella kansainväliselle avaruusasemalle (ISS). Tehtävää johtaa entinen NASA:n astronautti Michael López-Alegría, jonka seuraan tulee kolme asiakasta: Walter Villadei Italiasta, Alper Gezeravcı Turkista ja Marcus Wandt Ruotsista.

Tehtävää koskevassa tiedotustilaisuudessa López-Alegría ja hänen miehistötoverinsa keskustelivat Ax-3:lle toteutetusta hienostuneesta koulutuksesta. López-Alegría painotti koulutuksen optimointia yrityksen aikaisemmista tehtävistä, mukaan lukien Ax-1, saatujen kokemusten perusteella. Ax-1-koulutus sisälsi toimintoja, jotka eivät olleet oleellisia tehtävän kannalta eivätkä keskittyneet ajanhallintaan ISS:llä ollessaan. Ax-3:n osalta López-Alegría aikoo lyhentää koeaikatauluaan, jotta hänellä olisi enemmän aikaa auttaa miehistön jäseniä ja vähentää heidän riippuvuuttaan ISS:llä olevista ammattiastronauteista.

SpaceX:n Crew Dragonille tarjoama koulutus on myös tehostunut. López-Alegría ilmaisi luottavansa, että he ovat lähestymässä "täydellistä vastausta" tehtävän koulutuksen suhteen. Lisäksi miehistön tausta sotilaslentäjänä on vaikuttanut heidän valmiuteensa. Gezeravcı ja Villadei ovat omien ilmavoimiensa aktiivisia jäseniä, jotka tuovat arvokasta koulutusta ja kokemusta tehtävään.

Vaikka Villadeilla on lisäkokemusta lentää avaruuteen Virgin Galacticin suborbitaalisella lennolla, hän ei pidä sitä ehdottoman tarpeellisena ISS-tehtävälle. Hän kuitenkin havaitsi sen olevan hyödyllinen ensimmäinen koelento, joka auttoi jalostamaan taitoja ja lähestymistapoja.

Wandt, joka lentää Ruotsin avaruusjärjestön ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) välisen sopimuksen kautta, on käynyt koulutusta, joka perustuu hänen aikaisempaan kokemukseensa ja suorittaa ESAn koko astronautikoulutusohjelman.

Jatkuva koulutus, jota tukee aikaisempi sotilaslentokonekokemus, on valmistanut miehistön hyvin ja varmistaa valmiuden tulevaan Ax-3-tehtävään.

