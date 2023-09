Technionin tutkijoiden kehittämä koherentti ja hallittava spin-optinen laser

By

Technionin tutkijat ovat tehneet uraauurtavan saavutuksen atomimittakaavan spin-optiikan alalla luomalla spin-optisen laserin yhdestä atomikerroksesta. Tämä innovaatio ei vaadi magneettikenttien tai kryogeenisten lämpötilojen käyttöä, mikä ylittää rajoja, mitä tällä alalla pidettiin mahdollisena.

Läpimurto perustuu yhtenäiseen spin-riippuvaiseen vuorovaikutukseen yksittäisen atomikerroksen ja sivusuunnassa rajatun fotonisen spinhilan välillä. Tämä hila tukee korkean Q-arvon spin-laakson tiloja jatkumossa olevan sidotun tilan fotonisen Rashba-tyyppisen spinjakamisen kautta. Tämän tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa Nature Materials -lehdessä ja esiteltiin lehden Research Briefingissä.

Tällä saavutuksella on merkittäviä vaikutuksia sekä klassisiin että kvanttispin-riippuvaisiin ilmiöihin. Se avaa uusia mahdollisuuksia perustutkimukselle ja optoelektronisten laitteiden kehittämiselle, jotka hyödyntävät sekä elektronien että fotonien spinejä.

Tutkimuksen suorittivat Technionin tutkijat yhteistyössä Tel Avivin yliopiston kanssa. Tässä tutkimuksessa mukana oleva tutkimusryhmä on yhteydessä Helen Diller Quantum Centeriin ja Russel Berrie Nanotechnology Instituteen.

Tutkijat pystyivät saavuttamaan korkean Q-arvon spin-jakaumatiloja rakentamalla fotonisia spinhiloja, joilla on erilaiset symmetriaominaisuudet. Nämä ristikot koostuvat inversio-esymmetria-ytimestä ja inversio-symmetriaverhouksesta, joka on integroitu WS2-yksikerrokseen. Yksikerros toimii vahvistusmateriaalina ja siinä on ainutlaatuiset laakson pseudospinit, jotka mahdollistavat spin-optisten valonlähteiden aktiivisen ohjauksen ilman magneettikenttien tarvetta.

Yksikerroksisiin integroiduissa spin-valley-mikroonteloissa spin-optinen eksitoninen laserointi saavutetaan huoneenlämpötilassa vahvan optisen takaisinkytkennän avulla. Järjestelmän minimihäviötilaa voidaan säätää pumpun polarisaatiolla, mikä mahdollistaa laserin intensiteetin ja spatiaalisen koherenssin hallinnan.

Tämä tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia pintaa emittoivien spin-optisten valonlähteiden kehittämiseen. Se ottaa myös askeleen kohti kietoutumista laakson eksitonien välillä kvanttiinformaatiolle.

Tämän koherentin ja ohjattavan spin-optisen laserin kehitys osoittaa spin-optiikan ja sen sovellusten mahdollisuudet eri aloilla.

Lähteet:

– Nature Materials -tutkimusartikkeli (https://www.nature.com/articles/s41563-021-00940-y)

– Technion (https://www.technion.ac.il/en/2021/07/a-coherent-and-controllable-spin-optical-laser-from-a-single-atomic-layer/)