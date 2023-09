Atomikellojen käyttö pimeän aineen havaitsemiseen

By

Sussexin yliopiston ja Yhdistyneen kuningaskunnan National Physical Laboratoryn tutkijat ovat ehdottaneet uutta tapaa havaita tiettyjä pienimassaisia ​​hiukkasia, jotka voivat olla osa vaikeasti havaittavissa olevaa pimeää ainetta. Vaikka pimeällä aineella ei suoraan havaitakaan, sen tiedetään vaikuttavan maailmankaikkeuteen, jota ei voida selittää nykyisillä fysiikan malleillamme.

Tutkijat ehdottavat, että atomikelloja, jotka ovat tunnettuja ennennäkemättömästä ajanmittaustarkkuudestaan, voitaisiin käyttää näiden hiukkasten havaitsemiseen. Atomikellot mittaavat atomien pieniä värähtelyjä niiden siirtyessä energiatilojen välillä. Nämä kellot voivat mahdollisesti havaita häiriöt, jotka johtuvat ultrakevyiden pimeän aineen hiukkasten vuorovaikutuksesta tavallisten ainehiukkasten kanssa.

Tutkimuksessa ehdotettiin ensin teoreettisia malleja atomikellon ajoituksen vaihteluiden mittaamiseksi. Vahvistaakseen lähestymistapansa tutkijat ottivat sitten lukemia olemassa olevista atomikelloista. Seuraava askel olisi perustaa koe, jossa voitaisiin verrata kahta atomikelloa, joista toinen on herkempi perusvakioiden vaihteluille.

Tässä nimenomaisessa tutkimuksessa tutkittiin kahta perusvakiota: hienorakennevakiota ja elektronien ja protonien massasuhdetta. Molempia näitä vakioita voivat häiritä vuorovaikutukset tiettyjen ultrakevyiden hiukkasten, kuten hypoteettisen aksionin, kanssa, joiden teoriassa on vastuussa pimeän aineen vaikutuksista. Mittaamalla näiden häiriöiden suuruus, hiukkasten läsnäolo voitaisiin mahdollisesti osoittaa.

Atomikelloilla on kauaskantoisia sovelluksia ajanoton lisäksi. Niitä on käytetty gravitaation punasiirtymän tutkimiseen, kvanttifysiikan tutkimiseen ja kvanttitietojen välittämisen ja tallentamisen tapojen tutkimiseen. Nyt, kun atomikelloja on mahdollista käyttää pimeän aineen ilmaisimina, nämä laitteet voivat avata uuden tutkimusalueen.

Tutkijat korostavat, että heidän havainnot eivät perustu olemassa oleviin teorioihin, ja heidän kehittämänsä mallit ovat joustavasti sovellettavissa muihin selittämättömiin ilmiöihin. Tutkimus, joka on julkaistu New Journal of Physics -lehdessä, tarjoaa lupaavan tavan tarkkailla ja ymmärtää arvoituksellista pimeää ainetta.

Määritelmät:

– Atomikellot: Laitteet, jotka mittaavat aikaa käyttämällä atomien värähtelyjä niiden liikkuessa energiatilojen välillä, mikä tunnetaan poikkeuksellisesta tarkkuudestaan.

– Pimeä aine: Salaperäinen aineen muoto, joka ei säteile, absorboi tai heijasta valoa ja jonka olemassaolo on päätelty sen gravitaatiovaikutuksista näkyvään aineeseen.

– Perusvakiot: Arvot, jotka kuvaavat maailmankaikkeuden lakeja, kuten hienorakennevakio ja elektroni-protonimassasuhde.

– Axion: hypoteettinen hiukkanen, joka on mahdollinen ehdokas pimeälle aineelle.

