Asteroidin seuranta: NASAn PDCO etsii läheisiä lähestymistapoja

NASAn puolustuskoordinointitoimisto (PDCO) jatkaa ahkeraa Maanläheisten objektien (NEO) seurantaa julkaissut äskettäin tietoja ohittavasta asteroidista. Marraskuun 21. päivänä asteroidin 2023 VW5:n odotetaan saapuvan 1.7 miljoonan kilometrin etäisyydelle Maasta. Vaikka tätä avaruuskiveä ei luokitella potentiaalisesti vaaralliseksi asteroidiksi, se tarjoaa läheisen kohtaamisen.

Asteroidi 2023 VW5, joka kuuluu Aten-asteroidien ryhmään, jakaa maata ylittävien Near-Earth Asteroidien (NEA) ominaisuudet, joiden puolisuurakselit ovat pienempiä kuin Maan akselit. Ensimmäisen laatuaan asteroidin 2062 Atenin mukaan nimetyt NEA:t tunnisti alun perin amerikkalainen tähtitieteilijä Eleanor Helin vuonna 1976 Palomarin observatoriossa.

Noin 89 jalkaa leveä Asteroid 2023 VW5 on kooltaan verrattavissa lentokoneeseen. Vaikka sen mitat ylittävät Tšeljabinskin asteroidin, joka aiheutti tuhoa Venäjällä vuonna 2013, tämä lähestyvä avaruuskivi ei uhkaa ihmiskuntaa suhteellisen pienen kokonsa vuoksi.

Yllättäen tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Asteroid 2023 VW5 on tullut lähelle Maata. Kirjattu historia osoittaa, että asteroidi ohitti planeettamme 4. syyskuuta 1901 69 miljoonan kilometrin etäisyydeltä. Sen jälkeen, kun se on ohitettu 21, seuraava lähetys tapahtuu 2021 26 miljoonan kilometrin etäisyydellä.

Tähtitieteilijät ja tutkijat käyttävät erilaisia ​​tekniikoita, mukaan lukien algoritmien käyttöä, havaitakseen ja seuratakseen asteroideja. Washingtonin yliopiston tutkijat julkaisivat tutkimuksen, joka paljastaa mahdollisesti vaarallisen asteroidin löytämisen käyttämällä HelioLinc3D-nimistä algoritmia. Algoritmin testauksen aikana Havaijilla se havaitsi asteroidin 2022 SF289, valtavan avaruuskiven, jonka leveys oli lähes 600 jalkaa. Kokostaan ​​huolimatta tämä asteroidi ei aiheuta välitöntä vaaraa maapallolle.

HelioLinc3D-algoritmi luottaa Rubinin kattavaan tietoaineistoon asteroidien tunnistamiseen ja seurantaan. Näiden kehittyneiden tekniikoiden avulla tutkijat voivat edelleen parantaa ymmärrystämme ja valmistautumistamme mahdollisiin taivaallisiin uhkiin.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Mikä on Near-Earth Object (NEO)?

V: Near-Earth Object (NEO) on mikä tahansa asteroidi tai komeetta, joka sijaitsee 1.3 tähtitieteellisen yksikön (noin 195 miljoonan kilometrin) säteellä Maasta.

K: Mikä on potentiaalisesti vaarallinen asteroidi?

V: Potentiaalisesti vaarallinen asteroidi (PDA) on asteroidi, joka voi muodostaa uhan maapallolle kokonsa ja läheisyytensä vuoksi.

K: Miten asteroideja seurataan?

V: Tähtitieteilijät käyttävät erilaisia ​​menetelmiä asteroidien jäljittämiseen, mukaan lukien maanpäälliset teleskoopit, avaruuspohjaiset observatoriot ja algoritmit, jotka analysoivat tietoja niiden lentoratojen tunnistamiseksi ja ennustamiseksi.

K: Mikä on Aten-asteroidiryhmän merkitys?

V: Aten-asteroidiryhmä on Maan ylittävien Maanläheisten Asteroidien (NEA) luokka, joiden kiertoradat ovat pienempiä kuin Maan kiertoradat. Ne on nimetty ensimmäisen tällaisen asteroidin, 2062 Atenin, mukaan.

K: Kuinka algoritmit auttavat asteroidien havaitsemisessa?

V: Algoritmit, kuten HelioLinc3D, käyttävät suuria tietojoukkoja asteroidien tunnistamiseen ja seuraamiseen. Analysoimalla malleja ja liikeratoja nämä algoritmit auttavat tutkijoita heidän jatkuvassa ponnistelussaan seurata mahdollisia avaruudesta tulevia uhkia.