Todista revontulia Irlannissa: opas upeaan luonnonilmiöön

By

Revontulet, jotka tunnetaan myös nimellä Aurora borealis, ovat yksi maailman lumoavimmista luonnonnäyttelyistä. Monet ihmiset ajattelevat, että sinun täytyy matkustaa kaukaisiin kohteisiin, kuten Islantiin tai Alaskaan nähdäksesi ne, mutta hyvä uutinen on, että voit todistaa tämän upean ilmiön täällä Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa.

Nämä henkeäsalpaavat vihreät, vaaleanpunaiset, siniset ja violetit valot näkyvät eri puolilla maata. Pohjois-Irlannin pohjoisrannikolta ja osista Antrimin rannikkoa Co Mayoon Irlannin länsirannikolla, Ashbourneen Co Meathissä ja jopa Dublinin alueelle, sinulla on mahdollisuus kokea tämä eteerinen spektaakkeli.

Parantaaksesi mahdollisuuksiasi nähdä revontulia, tuleva päiväntasaus 23. syyskuuta voisi olla suotuisa aika. Päiväntasaus vaikuttaa Maan magneettikenttään ja planeetan kallistukseen, mikä voi luoda ihanteelliset olosuhteet revontulien havainnointiin, sanoo Astronomy Ireland -lehden toimittaja David Moore.

On kuitenkin tärkeää huomata, että revontulien näkemisestä ei ole takeita. Sellaiset tekijät kuin auringon aktiivisuus, pilvisyys ja kaupunkien valosaaste voivat vaikuttaa näkyvyyteen. Pohjois-Irlannin maaseudun pohjoisrannikko ja Mayon kaltaiset paikat, joista on esteetön näköala Atlantin valtamerelle, ovat parhaita paikkoja revontulien havainnointiin.

Aurora borealis on seurausta auringonpurkausista tai auringonpurkauksista, jotka vapauttavat miljardeja tonneja säteilyä avaruuteen. Nämä hiukkaset törmäävät sitten maan ilmakehän kanssa luoden revontulien eloisia värejä. Normaalisti valot muodostavat soikean muodon pohjoisnavan ympärille, mutta intensiivisen toiminnan aikana revontulia voi ulottua etelään Irlantiin asti.

Jos olet innokas näkemään revontulia, on ratkaisevan tärkeää löytää paikka, joka on kaukana ihmisen aiheuttamista valoista. Kaupungissa asuminen voi mahdollistaa vain suurten näyttelyiden näkemisen, kun taas maaseudulla, jossa valon saastuminen on vähäinen, näkymä voi olla parempi. Astronomy Ireland tarjoaa revontulia hälytyspalvelun, joka ennustaa havaintojen todennäköisyyden auringon aktiivisuuden perusteella.

Muista, että kirkas taivas on välttämätöntä revontulien todistamiselle, joten pidä silmällä sääolosuhteita. Vaikka Irlannissa on toisinaan pilvistä ja sateista säätä, on silti mahdollisuuksia nähdä tämä kunnioitusta herättävä luonnonilmiö. Pidä silmällä tulevia aurorahälytyksiä ja tee suunnitelmia kokea revontulien taika omalla takapihallasi.

Lähde: Belfast Live (ei URL-osoitteita)