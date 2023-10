Tehokas radiopurske havaittu kaukaisesta galaksista

Tähtitieteilijät ovat tehneet uraauurtavan löydön havaitsemalla nopean radiopurskeen (FRB) kaukaisesta galaksista, joka matkasi kahdeksan miljardia valovuotta päästäkseen Maahan. Tämä tietty FRB on voimakkaampi ja peräisin paljon kauempaa kuin mikään aiemmin tallennettu, koska se tapahtui, kun maailmankaikkeus oli alle puolet nykyisestä iästään. FRB:iden syy on edelleen mysteeri, ja teoriat vaihtelevat muukalaisesta elämästä magnetaareihin, jotka ovat erittäin magneettisia kuolleita tähtiä.

Radiopurkauksen havaitsi Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) -radioteleskooppi Länsi-Australiassa. Se vapautui alle millisekunnissa yhtä paljon energiaa kuin aurinko säteilee 30 vuoden aikana. Vaikka satoja tuhansia FRB:itä saattaa esiintyä taivaalla päivittäin, vain noin tuhat on havaittu, ja vain 50:n alkuperä on tunnistettu. Viimeisimmän purkauksen lähteen jäljittämiseksi tähtitieteilijät käyttivät Chilessä sijaitsevaa Very Large Telescope -teleskooppia ja havaitsivat, että se oli peräisin galaksista, joka on saattanut fuusioitua muiden galaksien kanssa ja mahdollisesti luoda magnetaarin.

FRB:iden mysteerin selvittämisen lisäksi tutkijat toivovat voivansa käyttää niitä työkaluna universumin mysteerien tutkimiseen. FRB:iin on painettu niiden läpi kulkevan kaasun tunnus, mikä tarjoaa tutkijoille tavan mitata aineen määrää kosmisessa verkossa ja määrittää maailmankaikkeuden kokonaispainon. Tarkemman mittauksen saamiseksi on kuitenkin tarkkailtava satoja lisää FRB:itä käyttämällä kehittyneitä radioteleskooppeja, joiden odotetaan tulevan käyttöön lähitulevaisuudessa.

Tämä uraauurtava löytö vie meidät lähemmäksi FRB:n ja kosmisen verkon alkuperän ymmärtämistä. Lisätutkimuksen ja tekniikan kehityksen myötä tiedemiehet uskovat paljastavansa lisää maailmankaikkeuden salaisuuksia.

Lähteet:

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8