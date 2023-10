Kirkkain maapallolta näkyvä kohde: BlueWalker 3 Communications Satellite

By

Tutkijat ovat havainneet, että yksi kirkkaimmista Maasta näkyvistä esineistä ei ole tähti tai planeetta, vaan viestintäsatelliitti, joka muistuttaa Tetris-lohkoa. AST SpaceMobilen rakentaman BlueWalker 3:n näennäinen kirkkaus on yhtä suuri kuin Procyon ja Achernar, kaksi yötaivaan kirkkainta tähteä.

BlueWalker 3:n näkyvyys vaihtelee, mutta kun sen 64 m2:n kokoinen sarja on avattu, se näkyy sekä pimeällä että kaupunkien taivaalla. Kaupunkiympäristössä näkyvyys on kuitenkin rajoitettu siihen, kun satelliitti kulkee pään yläpuolella. Tämän satelliitin ulkonäkö on enemmän kuin pelkkä uteliaisuus; suuret kirkkaiden keinotekoisten satelliittien tähtikuviot matalalla Maan kiertoradalla (LEO) asettavat merkittäviä haasteita maantieteelliselle tähtitiedelle.

Näiden satelliittien heijastava kirkkaus luo raitoja, joita voi olla vaikea tai mahdoton poistaa teleskooppikuvista, mikä vaikuttaa tietojen palautukseen. Nämä satelliitit vaikuttavat myös avaruuteen perustuvaan tähtitiedoon, sillä Hubble-teleskooppi on nähnyt kasvavaa häiriötä Starlink-juoksuista, koska se sijaitsee satelliitti-internet-tähtikuvion alapuolella.

Tällaisten satelliittien vaikutusta pyritään lieventämään, mutta suuntaus kohti suurempia ja kirkkaampia satelliitteja jatkaa kasvuaan. BlueWalker 3 on vasta alkua, sillä suunnitteilla on BlueBirds-niminen satelliittien tähdistö.

Toinen huolenaihe on BlueWalker 3:n käyttämien radiotaajuuksien aiheuttamat mahdolliset häiriöt, jotka ovat samanlaisia ​​kuin radioastronomiassa käytetyt taajuudet. Tämä häiriö saattaa haitata maailmankaikkeuden tieteellisiä tutkimuksia.

Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat eri maista tekivät yhteistyötä tarkkaillakseen yötaivasta ja tutkiakseen BlueWalker 3:n vaikutusta. He havaitsivat, että myös satelliitin etäisyys Maasta vaikuttaa sen kirkkauteen. LEO:n satelliitit näyttävät paljon kirkkaammilta kuin geostationaariset satelliitit.

Vaikka heijastavan kirkkaus pienenisi paljaalla silmällä näkyvän tason alapuolelle, ongelmia voi silti esiintyä. LEO:n satojen tuhansien satelliittien kumulatiivinen vaikutus lisää taivaan taustan hehkua.

Tämä tutkimus lisää kasvavaa huolta yötaivaan kirkkauden lisääntymisestä keinotekoisten esineiden vuoksi. Tutkijat väittävät, että matalalla sijaitsevien satelliittien käyttöä rajoitetaan valosaasteen vähentämiseksi ja yötaivaan tutkimisen turvaamiseksi.

