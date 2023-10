Seuraavan sukupolven avaruusteleskoopit voisivat hyötyä jättimäisistä raketteista, kuten SpaceX:n tähtialuksesta, sanovat tähtitieteilijät

By

Johtavien amerikkalaisten tähtitieteilijöiden paneeli on esittänyt yksimielisyyden siitä, että NASAn kehittämien tulevien avaruusobservatorioiden tulisi hyödyntää uusien jättiläisrakettien, kuten SpaceX:n Starshipin, ominaisuuksia. Nämä raketit tarjoavat paremman nostokyvyn ja voivat mahdollisesti poistaa massa- ja tilavuusrajoitukset, jotka tällä hetkellä lisäävät avaruustehtävien monimutkaisuutta ja kustannuksia. Suuremman massa- ja tilavuuskapasiteetin saatavuus halvemmalla laajentaisi näiden teleskooppien suunnittelumahdollisuuksia.

Suurten kantorakettien vaikutuksesta tuleviin tähtitieteellisiin tehtäviin keskustelivat Charles Lawrence NASAn Jet Propulsion Laboratorysta, Martin Elvis Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicsstä ja Sara Seager MIT:stä. He kirjoittivat aiemmin tänä vuonna artikkelin, jossa korostettiin Starshipin tai Blue Originin New Glennin kaltaisten rakettien hyödyntämisen etuja tulevissa avaruusteleskooppiprojekteissa.

Nykyisen sukupolven kaukoputket, mukaan lukien tuleva James Webb -avaruusteleskooppi, on rajoitettu hyötykuorman kapasiteetti. Starshipin kyky kuljettaa yli 100 tonnia huomattavasti pienemmillä kilokustannuksilla mullistaisi avaruusteollisuuden. Sen hyötykuorman tilavuus on lähes kaksinkertainen nykyisten rakettien leveyteen, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon seuraavan sukupolven suurten avaruusteleskooppien laukaisuun.

Astro2020-tutkimuksessa, joka on kerran vuosikymmenessä tähtitieteen ja astrofysiikan painopisteiden katsaus, NASA:ta kehotettiin keskittymään teknologioiden ja suunnitelmien kehittämiseen uusille "suurille observatorioille", jotka tulevat seuraamaan Hubblea, Chandraa, James Webbia ja roomalaista avaruutta. Teleskooppi. Ensimmäinen näistä ehdotetuista observatorioista on Habitable Worlds Observatory, joka voisi olla kooltaan verrattavissa James Webbin avaruusteleskooppiin ja jolla olisi kyky tarkkailla suoraan Maan kaltaisia ​​eksoplaneettoja.

Näihin kunnianhimoisiin tehtäviin liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita, mukaan lukien optiikan, ilmaisimien ja materiaalien teknologinen kehitys. Uusien rakettien, kuten Starshipin tai New Glennin, saapuminen voisi mahdollisesti yksinkertaistaa näiden observatorioiden suunnittelua, vähentää kustannuksia ja lyhentää kehitysaikatauluja.

Mahdollisuus käyttää näitä jättimäisiä raketteja tulevien avaruusteleskooppien laukaisuun saa tähtitieteilijät arvioimaan uudelleen oletuksiaan käytettävissä olevista kantoraketeista ja tutkimaan avautunutta suunnitteluavaruutta. Hyödyntämällä Starshipin kaltaisten rakettien kykyjä, tähtitieteilijät toivovat saavuttavansa merkittäviä kustannussäästöjä ja nopeuttavansa näiden seuraavan sukupolven observatorioiden käyttöönottoa.

Lähteet:

– Physics Today -paperi, kirjoittaneet Charles Lawrence, Martin Elvis ja Sara Seager

– Kansallisten akatemioiden Astro2020-tutkimus