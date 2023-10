Tähtitieteilijät löytävät lähimmän ultrastripped-supernovan: SN 2021agco UGC 3855:ssä

Kiinan Pekingissä sijaitsevan Tsinghuan yliopiston Shengyu Yanin johtama tähtitieteilijöiden ryhmä on löytänyt uuden ultrasuivatun supernovan, SN 2021agco. Supernova havaittiin Kiinan Xingmingin observatoriossa Half Meter Telescope (HMT) -teleskoopilla. SN 2021agco löydettiin galaksista UGC 3855, joka on noin 130 miljoonan valovuoden päässä.

Ultrastripped supernovat, kuten SN 2021agco, ovat harvinainen supernovatyyppi, jossa tähden esikuori on kuorittu erittäin paljon ennen räjähdystä. Tämä johtaa spektriominaisuuksiin, jotka ovat samanlaisia ​​kuin muut kuorivaippaiset supernovat (SNe Ib/Ic), mutta suhteellisen himmeitä. SN 2021agcon löytö tarjoaa arvokasta tietoa väkivaltaisesta massan menetyksestä ja ulkokerrosten irtoamisesta, jota esiintyy tämän tyyppisissä supernoveissa.

Tutkijat arvioivat, että SN 2021agcon poistomassa oli noin 0.26 aurinkomassaa ja kineettinen energia noin 95.7 kvindesillion erg. Esitähdellä arveltiin olevan verhoverho, jonka säde oli 78.4 Auringon sädettä, massa 0.1 Auringon massaa ja injektioenergia 89.3 Kvindecillion erg.

Isäntägalaksi, UGC 3855, on välissä oleva spiraaligalaksi, joka on noin 10.6 miljardia vuotta vanha. Sen massa on noin 2.6 miljardia aurinkomassaa ja tähtien muodostumisnopeus on alhainen, 0.2 massaa vuodessa.

Tämä löytö korostaa supernovien tutkimisen tärkeyttä tähtien ja galaksien evoluution ymmärtämiseksi paremmin. SN 2021agco edustaa maapalloa lähintä tunnettua esimerkkiä ultrakuivatusta supernovasta ja tarjoaa tähtitieteilijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia näiden harvinaisten kosmisten tapahtumien ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

Lähteet:

"Löytö lähimmästä ultrastripped-supernovasta: SN 2021agco UGC 3855:ssä" – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Kuva: ATLAS:n ja puolimetrisen teleskoopin (HMT) havaitsemat varhaisen vaiheen kuvat SN 2021agco -kentästä, joista on vähennetty jäännöskuvat isäntägalaksimallilla. Luotto: arXiv (2023)

Määritelmät:

Supernova: Voimakas ja valovoimainen tähtien räjähdys.

Voimakas ja valovoimainen tähtien räjähdys. Tyypin I ja tyypin II supernovat: Supernovat luokitellaan atomispektriensä perusteella. Tyypin I supernovien spektristä puuttuu vetyä, kun taas tyypin II supernovassa on vedyn spektriviivat.

Supernovat luokitellaan atomispektriensä perusteella. Tyypin I supernovien spektristä puuttuu vetyä, kun taas tyypin II supernovassa on vedyn spektriviivat. Tyypin Ib Supernova: Kuorivaippaisten ytimen romahtaneiden supernovien alaluokka, jossa massiivinen tähti, jonka vetykuori on poistettu, romahtaa oman painovoimansa vaikutuksesta.

Kuorivaippaisten ytimen romahtaneiden supernovien alaluokka, jossa massiivinen tähti, jonka vetykuori on poistettu, romahtaa oman painovoimansa vaikutuksesta. Ultrastripped supernova: Harvinainen supernovatyyppi, jossa esikuoren verho on äärimmäisen kuorittu ennen räjähdystä, mikä on johtanut SNe Ib/Ic:n kaltaisiin spektrisiin piirteisiin, mutta suhteellisen himmeästi.

Harvinainen supernovatyyppi, jossa esikuoren verho on äärimmäisen kuorittu ennen räjähdystä, mikä on johtanut SNe Ib/Ic:n kaltaisiin spektrisiin piirteisiin, mutta suhteellisen himmeästi. Poistomassa: Supernovaräjähdyksen aikana karkotettu materiaalimassa.

Supernovaräjähdyksen aikana karkotettu materiaalimassa. Kineettinen energia: Objektin liikkeeseen liittyvä energia.

Objektin liikkeeseen liittyvä energia. Progenitori: Tähti, joka käy läpi supernovaräjähdyksen.

Tähti, joka käy läpi supernovaräjähdyksen. Auringon säteet: Mittayksikkö, joka on yhtä suuri kuin Auringon säde.

Mittayksikkö, joka on yhtä suuri kuin Auringon säde. Tähtien muodostumisnopeus: Uusien tähtien muodostumisnopeus galaksissa.