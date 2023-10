Uusia näkemyksiä nopeista radiopurskeista ja maanjäristyksistä

By

Tokion yliopiston äskettäinen tutkimus on tarjonnut uusia näkemyksiä salaperäisestä ilmiöstä, joka tunnetaan nimellä nopeat radiopurskeet (FRB), vertaamalla yhtäläisyyksiä maanjäristysten kanssa. FRB:t ovat voimakkaita radioenergian purskeita, jotka voivat kestää vain millisekunteja ja jotka ovat peräisin syvästä avaruudesta. FRB:iden tarkka syy ja alkuperä ovat jääneet epäselväksi, mutta tämä tutkimus viittaa siihen, että neutronitähtien "tähtijäristykset" voivat olla vastuullisia.

Neutronitähdet ovat uskomattoman tiheitä tähtiä, jotka muodostuvat superjättitähtien romahtaessa jättäen jälkeensä pienen, tiheän ytimen. Magnetaarit, eräänlainen neutronitähti, jolla on voimakkaat magneettikentät, on havaittu lähettävän FRB:itä. Magneettipintojen tähtijäristysten käsite, joka on samanlainen kuin maanjäristykset, tarjoaa uskottavan selityksen FRB:iden esiintymiselle.

Tutkimusryhmä vertasi FRB:iden, maanjäristysten ja auringonpurkausten tietoja. He löysivät selkeitä yhtäläisyyksiä FRB:iden ja maanjäristysten välillä, erityisesti mitä tulee jälkijäristysten esiintymiseen ja jälkijäristysten määrän vähenemiseen ajan myötä. Toisaalta FRB:iden ja aurinkopurkausten välillä oli huomattavia eroja. Tämä analyysi oli ristiriidassa aiempien tutkimusten kanssa ja valaisi uutta valoa FRB:iden luonteeseen.

Tämä löytö voi muuttaa ymmärrystämme maanjäristyksistä, tiheästi olevasta aineesta ja ydinfysiikasta. Tutkimalla FRB:itä ja niiden yhteyttä tähtijäristyksiin tutkijat voivat saada arvokkaita näkemyksiä tiheän aineen käyttäytymisestä ja ydinfysiikan dynamiikasta.

Tokion yliopiston tutkimuksessa hyödynnettiin Kiinan viidensadan metrin aukon palloteleskoopin (FAST) ja Puerto Ricon nyt käytöstä poistetun Arecibo-teleskoopin tietoja. Nämä suuret yhden lautasen kaukoputket tarjosivat ratkaisevaa tietoa tutkimukselle.

Eteenpäin FRB:iden ja tähtienjäristysten välisen yhteyden lisätutkimus voisi avata uusia löytöjä universumimme mysteereistä. Selvittämällä nopeiden radiopurskeiden salaisuudet tiedemiehet voivat viime kädessä syventää ymmärrystämme kosmoksesta ja sen sisäisestä toiminnasta.

