Tähtitieteilijöiden tutkima XTE J1810–189:n spektrinen evoluutio

Eurooppalaiset tähtitieteilijät ovat käyttäneet Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) olevaa Neutron Star Interior Composition Exploreria (NICER) analysoidakseen XTE J1810–189:n, pienimassaisen röntgensädebinaarin, spektrianalyysiä. Heidän havainnot, jotka on julkaistu preprint-palvelimella arXiv, tarjoavat arvokkaita näkemyksiä tämän järjestelmän spektrikehityksestä.

Röntgenbinaarit (XRB) koostuvat normaalista tähdestä tai valkoisesta kääpiöstä, joka siirtää massaa kompaktiin neutronitähteen tai mustaan ​​aukkoon. LMXB:t (LMXB) ja HMXB:t (HMXB) erotetaan toisistaan ​​seuratähteen massan perusteella.

XTE J1810–189 on neutronitähti LMXB, jonka arvioitu etäisyys on 11,400 28,400–XNUMX XNUMX valovuotta. Sillä on ohimenevää käyttäytymistä, joka vaihtelee lepotilan vaiheiden ja lisääntyneiden röntgensäteilyn jaksojen välillä neutronitähteen kertymisen vuoksi.

Röntgenpurkauksen aikana syyskuussa 2020 Arianna Mancan johtamat tähtitieteilijät Cagliarin yliopistosta Italiasta tarkkailivat XTE J1810–189:ää tutkiakseen sen spektrin kehitystä. Tutkijat analysoivat 33 NICER-havainnon dataa, joista 23 tarjosi riittävät tilastot spektrianalyysiin.

Tutkimus paljasti, että useimmat havainnot voisivat sopia hyvin termisesti komptonoidulla komponentilla, joka vaihteli hieman ajan myötä. Tämän komponentin fotoniindeksi saavutti korkeimman arvonsa purkauksen lopussa. Comptonized mustan kappaleen lämpötilaksi määritettiin noin 0.6 keV.

Lisätutkimus on tarpeen sen määrittämiseksi, ovatko komptonointikomponentin siemenfotonit peräisin akkrektiolevystä vai neutronitähdestä. Tutkijat päättelivät, että XTE J1810–189 ei saavuttanut täydellistä korkeaa/pehmeää tilaa purkauksen aikana ja sen suurin mitattu valovoima oli noin yksi undecillion erg/s.

NICER-havainnot paljastivat myös lämpöydinpurkauksen esiintymisen purkausvaiheen aikana, mikä osoitti vetyrikkaan pääsekvenssitähden läsnäolon järjestelmässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä XTE J1810–189:n spektrin kehityksestä NICER-tietojen avulla. Lisätutkimusta tarvitaan Comptonization-komponentin alkuperän ja järjestelmän luonteen ymmärtämiseksi.

Lähde:

– Manca, A., et ai. (2023). LMXB XTE J1810-189:n spektrianalyysi NICER-tiedoilla. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831