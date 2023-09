Tähtitieteilijät löytävät valtavan "galaksikuplan", joka juontaa juurensa alkuräjähdyksestä

By

Kansainvälisten tähtitieteilijöiden ryhmä on tehnyt uraauurtavan löydön: "galaksikuplana" tunnetun kivettyneen jäännöksen heti alkuräjähdyksen jälkeen. Tämän käsittämättömän valtavan kosmisen rakenteen halkaisija on miljardi valovuotta, joten se on 10,000 XNUMX kertaa Linnunrata-galaksiamme leveämpi. Löytö antaa selkeämmän kuvan maailmankaikkeuden laajenemisnopeudesta ja voi mullistaa kosmologian.

Kuplaa, joka sijaitsee noin 820 miljoonan valovuoden päässä omasta galaksistamme, pidetään merkittävänä löydönä. Tutkimusryhmän jäsenen Cullan Howlettin mukaan kupla on fossiili alkuräjähdyksen ajalta, jolloin maailmankaikkeus syntyi, ja se kääpiöi monia tunnettuja rakenteita, kuten Sloan Great Wall ja Bootes-superklusteri.

Löytö vahvistaa myös ilmiön, jonka kanadalais-amerikkalainen kosmologi Jim Peebles kuvasi ensimmäisen kerran vuonna 1970. Peebles teoriassa, että painovoiman ja säteilyn pyörtyminen alkukaikkeudessa loi ääniaaltoja, joita kutsutaan akustisiksi baryonvärähtelyiksi, jotka puolestaan ​​loivat kuplia, kun ne aaltoivat plasman läpi. Prosessi pysähtyi noin 380,000 XNUMX vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, kun maailmankaikkeus jäähtyi ja kuplien muoto jäätyi. Ajan myötä nämä kuplat kasvoivat suuremmiksi maailmankaikkeuden laajentuessa.

Äskettäin löydetty kupla on ensimmäinen tunnettu yksibaryoninen akustinen värähtely. Tähtitieteilijät ovat antaneet sille nimen Ho'oleilana, joka tarkoittaa "herätyksen lähetettyjä sivuääniä" havaijiksi viitaten luomislauluun, josta sen nimi on johdettu.

Tämä merkittävä löytö ei ainoastaan ​​valaise varhaista universumia, vaan viittaa myös siihen, että universumi on laajentunut enemmän kuin alun perin ennustettiin. Tutkijat uskovat, että tämän massiivisen galaksikuplan löytäminen voi johtaa suureen muutokseen kosmologian alalla, mikä mahdollisesti edellyttää nykyisen universumin mallin uudelleenarviointia.

