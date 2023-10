Tiedemiehet vangitsevat ennennäkemättömän kuvan Blazarin plasmasuihkusta

By

Käyttämällä radioteleskooppiverkkoa maan päällä ja avaruudessa tähtitieteilijät ovat saaneet kaikkien aikojen yksityiskohtaisimman kuvan supermassiivisesta mustasta aukosta peräisin olevasta plasmasuihkusta. 3C 279 -nimisen blasaarin lähettämä suihku kulkee lähes valon nopeudella ja sen lähteen lähellä on monimutkaisia, kiertyneitä kuvioita. Nämä mallit haastavat standarditeorian, jota on käytetty 40 vuoden ajan selittämään, kuinka nämä suihkut muodostuvat ja kehittyvät ajan myötä.

Tutkijaryhmällä, johon kuului tutkijoita Max Planck Institute for Radio Astronomysta (MPIfR) Bonnissa, Saksassa, oli merkittävä rooli havainnoissa. He yhdistivät kaikkien osallistuvien teleskooppien tiedot luodakseen virtuaalisen kaukoputken, jonka tehollinen halkaisija on noin 100,000 XNUMX kilometriä.

Blazarit ovat aktiivisten galaktisten ytimien alaluokka, joka koostuu galakseista, joiden keskellä on supermassiivinen musta aukko, joka kerää ainetta ympäröivältä levyltä. Nämä esineet lähettävät voimakasta sähkömagneettista säteilyä ja ovat kosmoksen kirkkaimpia lähteitä. Noin 10 % aktiivisista galaktisista ytimistä, jotka luokitellaan kvasareiksi, tuottaa relativistisia plasmasuihkuja.

RadioAstron-tehtävä on nyt kuvannut blazar 3C 279:n suihkun sisimmän alueen ennennäkemättömällä kulmaresoluutiolla. Tutkimusryhmä havaitsi huomattavan säännöllisiä kierukkamaisia ​​filamentteja suihkussa, mikä viittaa tarpeeseen tarkistaa olemassa olevia teoreettisia malleja, joita käytetään selittämään suihkujen tuotantoa aktiivisissa galakseissa.

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun näemme tällaisia ​​filamentteja niin lähellä suihkun alkuperää, ja ne kertovat meille enemmän siitä, kuinka musta aukko muodostaa plasman", sanoo Antonio Fuentes, tutkija Andalusian astrofysiikan instituutista (IAA-CSIC). ) Granadassa, Espanjassa. "Sisäsuihku havaittiin myös kahdella muulla kaukoputkella, GMVA:lla ja EHT:lla, paljon lyhyemmillä aallonpituuksilla, mutta ne eivät pystyneet havaitsemaan filamenttimuotoja, koska ne olivat liian himmeitä ja liian suuria tälle resoluutiolle."

Löytö korostaa erilaisten kaukoputkien käytön tärkeyttä taivaankappaleiden erilaisten piirteiden vangitsemiseen. Tutkimalla näitä monimutkaisia ​​filamentteja ja ymmärtämällä plasmaan vaikuttavia voimia tähtitieteilijät toivovat saavansa arvokasta tietoa mustien aukkojen fysiikasta ja suihkujen muodostumisesta universumissa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on blazar?

Blazar on eräänlainen aktiivinen galaktinen ydin, joka lähettää voimakasta sähkömagneettista säteilyä. Se koostuu keskeisestä supermassiivisesta mustasta aukosta, joka kerää ainetta ympäröivältä levyltä.

Mitä ovat relativistiset plasmasuihkut?

Relativistiset plasmasuihkut ovat korkeaenergisiä varautuneiden hiukkasten virtoja, jotka kulkevat lähellä valonnopeutta. Tietyntyyppiset aktiiviset galaktiset ytimet, kuten blasaarit ja kvasaarit, lähettävät niitä.

Mikä on RadioAstronin tehtävä?

RadioAstron-tehtävä on avaruustehtävä, joka käyttää kiertävää radioteleskooppia ottamaan korkearesoluutioisia kuvia taivaan esineistä. Se on tarjonnut tutkijoille ennennäkemättömiä näkymiä blazar-suihkukoneiden sisärakenteista.

Miten plasmasuihkussa olevat kierteiset filamentit muodostuvat?

Blazar 3C 279:n plasmasuihkussa olevien kierteisten filamenttien uskotaan johtuvan suihkuplasmassa kehittyvistä epästabiiliuksista. Nämä epäsäännöllisyydet syntyvät mustan aukon lähellä olevien voimakkaiden voimien ja ympäröivän ympäristön välisen vuorovaikutuksen seurauksena.

Mitkä ovat tämän löydön seuraukset?

Näiden helikaalisten filamenttien löytäminen haastaa olemassa olevat teoreettiset mallit, joita käytetään selittämään suihkujen muodostumista ja kehitystä aktiivisissa galakseissa. Näitä rakenteita tutkimalla tähtitieteilijät toivovat saavansa syvemmän ymmärryksen mustien aukkojen fysiikasta ja suihkutuotannon mekanismeista.