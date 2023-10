Duckweedin potentiaali: Täydellinen kasvi tähtienväliseen kasvuun avaruudessa

Kasvien kasvattaminen avaruudessa on ratkaisevan tärkeää tuleville avaruustehtäville. Kasvien kasvattamisen haasteet painovoiman puuttuessa ja rajalliset resurssit tekevät siitä kuitenkin erittäin vaikeaa. Nykyinen riippuvuus astronautien enimmäkseen kuivattujen elintarvikkeiden toimituksista on kallista, eikä se ole käytännöllistä pitkäkestoisissa tehtävissä.

Tämän ratkaisemiseksi Australian Plants for Space Center for Excellence -keskuksen tutkijat ehdottavat, että ankkaruoho voi olla käytännöllisin kasvi avaruudessa kasvatettavaksi, erityisesti proteiinintuotantoon. Duckweed on pieni kasvi, joka kasvaa veden pinnalla, tavataan yleisesti soissa tai lammissa. Se voi tuottaa 40 % enemmän proteiinia kuin soijapavut samassa tilassa, ja sitä on kulutettu joissakin maissa, kuten Laosissa ja Thaimaassa.

Duckweedin kyky kasvaa nopeasti suuria määriä tekee siitä ihanteellisen tähtienväliseen kasvuun. Sitä voitaisiin kasvattaa pystytiloilla, mikä maksimoi rajoitetun tilan käytön. Apulaisprofessori Jenny Mortimer korostaa matalaprofiilisten kasvien merkitystä, jotka voidaan pinota hyllyihin tilan tehokkuuden optimoimiseksi.

Kasvien nopeaan kasvuun liittyy kuitenkin haasteita, kuten liiallinen hapentuotanto. Plants for Space Center suunnittelee ankarille myös muita käyttötarkoituksia, kuten sen mahdollisuutta käyttää konteissa ja kierrättää kestäviin tarkoituksiin.

Yksi ankkahernettä koskeva huolenaihe on sen maun puute, mutta tutkijat pyrkivät lisäämään aromia sen maun parantamiseksi. Plants for Space Centerin tavoitteena on geneettisesti muokata avaruudessa kasvatettuja kasveja maksimoidakseen niiden käytännöllisyyden ja mukauttaakseen ne astronauttien käytettävissä oleviin rajallisiin resursseihin.

Toinen näkökohta kasvien kasvatuksessa avaruudessa on ruoan psykologinen vaikutus. Astronautit menettävät usein noin 20 % painostaan, koska ruokahalu on heikentynyt avaruudessa tyypillisesti kulutettujen uninspiroimattomien kuivuneiden aterioiden vuoksi. Siksi on välttämätöntä lisätä makuelämyksiä, kuten mansikoita ja omenoita.

Tutkimuksen edetessä toivotaan, että avaruudessa viljellään monenlaisia ​​kasveja, jotka on räätälöity vastaamaan astronautien ravitsemuksellisia ja psykologisia tarpeita. Plants for Space Center myöntää, että erityisesti avaruusolosuhteisiin soveltuvat jalostuskasvit ovat suhteellisen uusi painopistealue ja lupaavat tulevaa avaruustutkimusta.

Lähde: Australian Broadcasting Corporation (ABC) News