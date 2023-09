By

Astronautti Frank Rubio on tehnyt uuden ennätyksen yhdysvaltalaisen astronautin pisimmästä avaruustehtävästä. Hän on ollut matalalla Maan kiertoradalla yli 355 päivää, mikä ylittää aiemman NASAn eläkkeellä olevan astronautin Mark Vande Hein ennätyksen. Rubio on tällä hetkellä kansainvälisellä avaruusasemalla, ja sen odotetaan saavuttavan uuden virstanpylvään muutaman viikon kuluttua, kun hän viettää vähintään 371 päivää kiertoradalla, ja hänestä tulee ensimmäinen amerikkalainen, joka viettää yli kalenterivuoden mikrogravitaatiossa.

Rubion tehtävän ei alun perin ollut tarkoitus rikkoa ennätyksiä. Hänen ja hänen miehistötovereidensa oli alun perin suunniteltu kuuden kuukauden mittaiselle tehtävälle, mutta jäähdytysnestevuoto heidän avaruusaluksessaan pakotti heidät jatkamaan oleskeluaan. Avaruusaluksen ei katsottu olevan turvallista palata kotiin, joten Rubion paluupäivä siirrettiin syyskuuhun. Korvaava avaruusalus lähtee liikkeelle uudella miehistöllä, jolloin Rubio voi palata Maahan.

Saavutuksensa muistoksi Rubio nauhoitti keskustelun Vande Hein kanssa, jonka NASA lähettää. Virasto ylisti Rubion omistautumista ja tunnusti hänen roolinsa tien tasoittamisessa tuleville astronauttien sukupolville.

Vaikka Rubion 371 päivän oleskelu ei riko pisimmän avaruustehtävän maailmanennätystä, se on merkittävä virstanpylväs. Ennätystä pitää tällä hetkellä venäläinen kosmonautti Valeri Polyakov, joka vietti 437 yhtäjaksoista päivää kiertoradalla Venäjän Mir-avaruusasemalla. Rubion saavutus on kuitenkin toinen askel eteenpäin amerikkalaisille astronauteille.

Yhdysvaltain ennätys eniten peräkkäisistä päivistä avaruudessa oli aiemmin Vande Heillä, jonka tehtävää laajennettiin miehistön majoittamiseen. Ennätys kumulatiivisista päivistä avaruudessa on venäläisen kosmonautin Gennadi Padalkan hallussa, kun taas Peggy Whitson on yhdysvaltalaisen astronautin eniten avaruudessa keräämien päivien ennätys.

Rubion matka avaruusasemalle oli osa NASAn ja Roscosmosin välistä miehistönvaihtosopimusta. Geopoliittisista jännitteistä huolimatta Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen kumppanuus on edelleen elintärkeä avaruustutkimuksen jatkamiselle.

