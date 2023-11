Saanichin niemimaan asukkaiden mukaan nimetyt uudet asteroidit

By

Saanichin niemimaan tähtitieteen harrastajilla on juhlimisen aihetta, sillä Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni kunnioitti äskettäin kaksi paikallista asukasta, Chris Gainor ja Lauri Roche. Kaksikko liittyi arvokkaaseen 38 henkilön listaan, joilla oli nimensä asteroideja, mikä vahvisti heidän panoksensa kenttään.

Sidneyn asukas Gainor ilmaisi hämmästyksensä saatuaan uutisen. Hän totesi, että tämä oli ainutlaatuinen ja odottamaton kunnia, jonka hän yrittää edelleen täysin ymmärtää. Hänen asteroidinsa, nimeltään 20041 Gainor, asuu pääasteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välillä ja kiertää yhden kiertoradan auringon ympäri joka neljäs vuosi.

Gainorilla on vaikuttava tausta journalismista, Kanadan Royal Astronomical Societyn puheenjohtajuus ja lukuisten avaruustutkimukseen liittyvien kirjojen ja julkaisujen kirjoittaja, joten Gainor näkee tämän kunnian tunnustuksena laajasta työstään. Hän tunnustaa nöyrästi panoksensa merkityksen alalla.

Roche, Brentwood Bayn asukas, on omistanut vuosikymmeniä ihmisten kouluttamiseen avaruudesta. Hänen asteroidiaan, nimeltään 20035 Lauriroche, ei ole vielä havaittu, koska sen nykyinen sijainti on auringon toisella puolella. Gainor mainitsi, että vaikka asteroidi olisi lähempänä Maata, se vaatisi tehokkaan kaukoputken nähdäkseen sen.

Friends of the Dominion Astrophysical Observatoryn aktiivisena jäsenenä ja Kanadan Royal Astronomical Societyn Victoria-osaston entisenä puheenjohtajana Roche on edistänyt merkittävästi tähtitieteen popularisointia alueella. Gainor kiittää häntä hänen omistautumisestaan ​​ja saavutuksistaan.

Sekä Gainor että Roche odottavat innolla vilauksen omiin asteroideihinsa tulevaisuudessa. Gainor ilmaisi mahdollisuuden käyttää Dominion Astrophysical Observatoryn teleskooppia asteroidinsa tarkkailuun, kun se on paremmin sijoitettu näkyvyyden kannalta.

Tämä kunnianosoitus ei ainoastaan ​​korosta näiden paikallisten asukkaiden saavutuksia, vaan myös valaisee sitä intohimoa ja omistautumista, jota Saanichin niemimaalla asuvien henkilöiden on osoitettu tähtitieteen alaa kohtaan.

FAQ

1. Miten nämä asteroidit nimettiin?

Kansainvälinen tähtitieteen liitto nimesi asteroidit Chris Gainorin ja Lauri Rochen mukaan kunnioittaakseen heidän panostaan ​​tähtitieteen alalla.

2. Mikä on tärkein asteroidivyöhyke?

Pääasteroidivyöhyke on Marsin ja Jupiterin kiertoradan välissä sijaitseva alue, josta löytyy lukuisia asteroideja.

3. Voivatko nämä asteroidit nähdä maasta?

Tällä hetkellä asteroidit ovat toisella puolella aurinkoa eivätkä ole näkyvissä. Vaikka ne ovat lähempänä, ne vaativat tehokkaita teleskooppeja tarkkaillakseen.

4. Mitkä ovat Chris Gainorin ja Lauri Rochen saavutukset?

Chris Gainorilla on monipuolinen tausta, mukaan lukien journalismi, Kanadan Royal Astronomical Societyn puheenjohtaja sekä avaruustutkimusta koskevien kirjojen ja papereiden kirjoittaja. Lauri Roche on omistanut vuosikymmeniä ihmisten avaruusvalistukselle ja ollut aktiivisesti mukana erilaisissa tähtitieteellisissä järjestöissä.