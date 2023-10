Asteroidi lähempänä kuuta: Asteroidi 2023 TK15 lähestyy maata

By

NASA on antanut varoituksen asteroidista, jonka on määrä ohittaa Maan uskomattoman läheltä, noin 379,994 2023 kilometrin etäisyydeltä, mikä on jopa lähempänä kuuta. Asteroidi 15 TK20:ksi nimetyn asteroidin odotetaan lähestyvän lähimpänä 2023. lokakuuta XNUMX.

Asteroidi 2023 TK15 kuuluu Maan lähiasteroidien Apollo-ryhmään, johon kuuluu Maan ylitse kulkevia kiviä, joiden puoliksi pääakselit ovat suuremmat kuin maapallolla. Nämä asteroidit on nimetty Karl Reinmuthin vuonna 1862 löytämän Apollo-asteroidin mukaan. NASA on ahkerasti seurannut näitä Maan lähellä olevia kohteita varmistaakseen planeettamme turvallisuuden.

Tutkijat käyttivät muun muassa kehittynyttä teknologiaa, kuten NEOWISE-teleskooppia, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) ja Catalina Sky Survey -tutkimusta, löytääkseen asteroidin 2023 TK15.

Noin 79,085 379,994 kilometriä tunnissa, mikä on nopeampi kuin avaruussukkula, kulkeva asteroidi on jo matkalla. Se ohittaa Maan 384,400 XNUMX kilometrin etäisyydeltä, lähempänä kuin Kuun XNUMX XNUMX kilometrin etäisyys planeettamme.

Läheisestä lähestymistavasta huolimatta asteroidia 2023 TK15 ei pidetä vaarallisena sen suhteellisen pienen koon vuoksi. NASA arvioi sen olevan 130-150 jalkaa leveä, suunnilleen lentokoneen kokoinen. Tämä kohtaaminen on ensimmäinen kerta, kun tämä asteroidi on luokiteltu Near-Earth Object (NEO) -objektiksi, ja NASAn Jet Propulsion Laboratory (JPL) on vahvistanut, että tulevia lähestymistapoja ei tule olemaan, ja kutsui sitä "mahdollisesti viimeiseksi lähikohtaamiseksi".

Mielenkiintoista on, että tämä tapahtuma seuraa useita muita viimeaikaisia ​​asteroidien ohituksia. Lokakuun 13. päivänä asteroidi 2023 TC1, asteroidi 2023 TB4, asteroidi 2021 NT14, asteroidi 2023 TU5 ja asteroidi 2023 TD4 olivat myös lähimpänä Maata. Nämä asteroidit olivat kooltaan suurempia ja lähestyivät planeettaa nopeudella 1.7 miljoonaa kilometriä tunnissa.

Koska asteroidien mahdollinen vaikutus on edelleen huolenaihe, lisätutkimukset ja seurantatoimet ovat elintärkeitä planeettamme turvallisuuden takaamiseksi.