NASA paljastaa yksityiskohtia asteroidin 2023 RU:n maapallon läheisyydestä

NASA on ilmoittanut, että asteroidi, nimeltään Asteroid 2023 RU, lähestyy Maata läheltä tänään, syyskuun 11. päivänä. Virasto on seurannut asteroidin kiertorataa käyttämällä erilaisia ​​satelliitteja ja teleskooppeja, ja on kerännyt tärkeitä tietoja sen lähestymisestä.

Asteroidi 2023 RU kuuluu Apollo-ryhmään Near-Earth Asteroids, jotka ovat avaruuskiviä, jotka ylittävät Maan kiertoradan. Nämä asteroidit on nimetty vuoden 1862 Apollo-asteroidin mukaan, jonka saksalainen tähtitieteilijä Karl Reinmuth löysi. NASA arvioi, että asteroidi 2023 RU on 65–130 jalkaa leveä, joten se on kooltaan verrattavissa lentokoneeseen.

Asteroidia 2023 RU ei kuitenkaan koostaan ​​huolimatta luokitella mahdollisesti vaaralliseksi asteroidiksi, eikä sen odoteta muodostavan mitään uhkaa maapallolle. Se lähestyy lähimpänä planeettaa 4 miljoonan kilometrin etäisyydellä liikkuen nopeudella 72951 kilometriä tunnissa.

Tämä Asteroid 2023 RU:n läheinen lähestymistapa on merkittävä, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä tietty asteroidi tulee lähelle Maata. NASAn Small-Body Database Lookupin mukaan muita läheisiä lähestymistapoja ei ole ennustettu lähitulevaisuudelle.

Aiheeseen liittyvissä uutisissa NASA suoritti ensimmäisen planeettapuolustustestinsä viime vuonna, nimeltään Double Asteroid Redirection Test (DART). Tämä onnistunut testi sisälsi mahdollisesti vaarallisen Didymos-asteroidin kääntämisen pois sen törmäyskurssilta Maahan. Tutkijat ovat kuitenkin havainneet Didymoksen kuulason Dimorphoksen omituisen käyttäytymisen. Näyttää siltä, ​​​​että Dimorphos on hidastunut kiertoradallaan Didymosin ympärillä, vastoin alkuperäisiä odotuksia.

Nämä läheiset puhelut asteroidien kanssa muistuttavat jatkuvien ponnistelujen tärkeydestä näiden avaruuskivien jäljittämiseksi ja ymmärtämiseksi. Avaruusjärjestöjen, kuten NASAn ja ESAn, kehittämien tekniikoiden avulla tutkijat voivat seurata ja mahdollisesti kääntää asteroideja mahdollisten törmäysskenaarioiden välttämiseksi.

Lähteet: NASA, ESA