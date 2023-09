Star Trackerien ymmärtäminen: Testaustyökalut avaruusalusten navigointiin

By

Tähtien seurantalaitteet ovat tärkeitä työkaluja, joita käytetään avaruusalusten navigoinnissa, ja ne auttavat satelliitteja määrittämään sijaintinsa viittaamalla tähtiin. Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Euroopan avaruustutkimus- ja teknologiakeskuksessa (ESTEC) insinöörit testaavat näitä tähtien seurantalaitteita keinotekoisen tähden simulaattorin avulla.

ESTECin GNC-, AOC- ja Pointing Laboratoryssa sijaitseva simulaattori koostuu pyörivästä pöydästä ja valopisteestä, joka jäljittelee todellisen tähden väriä ja kirkkautta. Tämän asennuksen avulla insinöörit voivat arvioida tarkasti tähtien seurantalaitteiden suorituskykyä ennen niiden käyttöönottoa satelliiteilla.

Tähtien seurantalaitteet tallentavat kuvia taivaasta kameralla tai valonsieppauslaitteella. Sitten he vertaavat näitä kuvia tunnettujen tähtien luetteloon määrittääkseen sijaintinsa. Vaikka elektronisia tähtienseurantalaitteita on ollut käytössä 1950-luvulta lähtien, niillä on edelleen tärkeä rooli erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien ohjatut ohjukset, maateleskooppi Goto-kiinnikkeet ja ennen kaikkea satelliitit.

Satelliittitähtien seurantalaitteet vaihtelevat edullisista avoimen lähdekoodin malleista, jotka on suunniteltu pienille CubeSateille, edistyneisiin laitteisiin, kuten ASTRO XP. ASTRO XP -seurantalaite voi itsenäisesti ylläpitää satelliittien kohdistusta 0.1 kaarisekunnin etäisyydellä taivaasta, mikä tekee siitä keskeisen osan tulevissa ESAn tehtävissä, kuten ATHENA-röntgenteleskooppi ja LISA-gravitaatioaaltojen observatorio.

Tähtien seurantalaitteiden testaus on välttämätöntä niiden tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi ennen niiden laukaisua avaruuteen. ESTECin keinotekoinen tähti-simulaattori tarjoaa insinööreille valvotun ympäristön näiden navigointityökalujen suorituskyvyn arvioimiseksi. Simuloimalla tähtien käyttäytymistä insinöörit voivat arvioida tähtien seurantalaitteiden tarkkuutta ja reagointikykyä ja tehdä tarvittavat säädöt tai parannukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tähtien jäljittäjillä on ratkaiseva rooli avaruusalusten navigoinnissa, ja ne auttavat paikanmäärityksessä viittaamalla tähtiin. ESTECin keinotekoinen tähti-simulaattori tarjoaa insinööreille arvokkaan testaustyökalun tähtien seurantalaitteiden suorituskyvyn arvioimiseksi ennen niiden käyttöönottoa satelliiteilla. Tämä varmistaa, että nämä navigointityökalut toimivat tarkasti ja luotettavasti avaruudessa.

Määritelmät:

– Tähtien seurantalaite: Laite, jota käytetään avaruusaluksen sijainnin määrittämiseen ottamalla kuvia tähdistä ja vertaamalla niitä tunnettujen tähtien luetteloon.

– CubeSat: Pieni satelliitti, joka noudattaa standardoitua kuution muotoista muotoa.

– ASTRO XP: Edistyksellinen tähtienseurantalaite, joka pystyy itsenäisesti ylläpitämään satelliittien kohdistusta 0.1 kaarisekunnin etäisyydellä taivaasta.

