Proteiiniuniversumin atlas: Uusien proteiiniperheiden ja -laskosten paljastaminen

Baselin yliopiston ja SIB Swiss Institute of Bioinformatics -instituutin tutkijat ovat tehneet uraauurtavan löydön proteiinitieteen alalla. Syväoppimisen voimaa käyttämällä he ovat tunnistaneet satoja uusia proteiiniperheitä ja jopa uuden ennustetun proteiinilaskoksen. Heidän havainnot on julkaistu arvostetussa Nature-lehdessä.

Vallankumouksellisen AI-työkalun, AlphaFoldin, ansiosta proteiinirakenteiden ennustamisesta suurella tarkkuudella on tullut totta. Tämä työkalu, joka on koulutettu vuosikymmenien proteiinitiedoilla, on tarjonnut arvokasta tietoa proteiinien muodoista. Pelkästään viime vuonna AlphaFold mallinsi onnistuneesti huikeat 215 miljoonaa proteiinia, mukaan lukien ne, joita ei ole tutkittu laajasti kokeellisilla menetelmillä.

Professori Torsten Schweden ja Joana Pereiran johtama tutkimusryhmä käytti AlphaFoldin runsaasti proteiinitietoa rakentaakseen 53 miljoonan proteiinin interaktiivisen verkon. Tämän verkoston sisällä he tunnistivat 290 uutta proteiiniperhettä ja löysivät ainutlaatuisen proteiinilaskoksen, joka muistutti kukan muotoa.

Jotta tämä verkko olisi tiedeyhteisön käytettävissä, ryhmä kehitti interaktiivisen verkkoresurssin nimeltä "Protein Universe Atlas". Tämän alustan avulla tutkijat, opiskelijat ja opettajat voivat tutkia proteiinien monimuotoisuutta rakenteesta toimintoon evoluutioon.

Syväoppimiseen perustuvilla työkaluilla on ollut ratkaiseva rooli tässä löydössä. Näitä työkaluja käyttämällä tiimi pystyi hyödyntämään tekoälyn voimaa löytääkseen uusia oivalluksia proteiiniverkostosta. Tällä läpimurrolla on merkittäviä vaikutuksia eri aloille perustutkimuksesta lääkekehitykseen ja proteiinitekniikkaan.

Tutkimusryhmän työtä tuki SIB:n apuraha, joka korosti tekoälyn integroinnin merkitystä life science -resursseissa. Tämä tutkimus on osoitus syväoppimisen ja älykkäiden algoritmien transformatiivisista mahdollisuuksista tieteellisessä tutkimuksessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Protein Universe Atlas avaa jännittäviä mahdollisuuksia tutkijoille ja kouluttajille tutkia proteiinien piilotettua maailmaa. Valtava proteiiniperheiden ja laskosten kokoelmansa ansiosta tämä resurssi lupaa helpottaa uusia löytöjä ja edistysaskeleita proteiinitieteen alalla.

