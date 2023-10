Tähtitieteen tulevaisuus: tekoäly ja kirkas ohimenevä tutkimusbotti

By

Tekoäly (AI) on ollut keskustelunaihe, ja keskusteluja on vaihdettu sen mahdollisuuksista pelastaa maailma ja sen mahdollisuuksista saada aikaan sen loppu. Scifi-sarjassa Mrs. Davis voimakkaasta tekoälystä nimeltä Mrs. Davis tulee olennainen osa ihmisyhteiskuntaa. Kaikki eivät kuitenkaan luota sokeasti tähän tekniikkaan, sillä Simone, skeptinen nunna, tekee sopimuksen rouva Davisin kanssa, joka sisältää Graalin löytämisen ja tuhoamisen.

Todellisessa maailmassa tekoäly on pantu toimimaan useilla aloilla, mukaan lukien tähtitiede. Äskettäin Northwestern Universityn tutkijoiden johtama kansainvälinen tähtitieteilijäryhmä esitteli uuden tekoälyn tähtitieteen työkalun nimeltä BTSbot (Bright Transient Survey Bot). Tällä työkalulla pyritään automatisoimaan työläs prosessi supernovaehdokkaiden tunnistamiseksi.

BTSbot tunnisti, vahvisti ja luokitteli onnistuneesti yhdessä robottiteleskooppien kanssa aiemmin löytämättömän supernovan ilman ihmisen osallistumista. Tämä läpimurto on ensimmäinen kerta, kun sarja robotteja ja tekoälyalgoritmeja on työskennellyt yhdessä tehdäkseen tällaisen löydön. Kun ihmiset poistetaan prosessista, tähtitieteilijöillä on enemmän aikaa analysoida havaintoja ja kehittää uusia hypoteeseja.

Supernovien etsintäprosessiin kuuluu tyypillisesti useiden eri aikoina otettujen kuvien manuaalinen tutkiminen samasta taivaan osasta. Tämä aikaa vievä prosessi on välttämätön uusien valonlähteiden tunnistamiseksi, jotka voivat olla supernoveja. Kun ehdokas on tunnistettu, tähtitieteilijöiden on kerättävä spektritietoja määrittääkseen sen luonteen. Automatisoidut työkalut, kuten BTSbot, virtaviivaistavat tätä prosessia, jolloin tähtitieteilijät voivat keskittyä jännittävämpään tietojen tulkitsemiseen.

BTSbotin kouluttamiseen ryhmä käytti 1.4 miljoonaa arkistokuvaa, mukaan lukien vahvistetuista supernoveista ja muista väliaikaisista valonlähteistä otettuja kuvia. Vertaamalla useita kuvia taivaasta tekoälyjärjestelmä tunnistaa supernovaehdokkaat ja koordinoi robottiteleskoopin avulla spektritietoja. Tiedot lähetetään sitten analysoitavaksi ja täydelliset havainnot jaetaan verkossa.

Samalla kun tiedemiehet jatkavat tekoälyn rajojen ja sovellusten tutkimista, BTSbotin kaltaiset työkalut parantavat tähtitieteellisen tutkimuksen tehokkuutta. Automatisoimalla tiettyjä tehtäviä tekoäly vapauttaa tähtitieteilijöille arvokasta aikaa syvemmälle havaintoihinsa ja maailmankaikkeuden mysteerien selvittämiseen. Niin kauan kuin tekoäly keskittyy kosmoksen tutkimiseen, sen potentiaali hyödyttää ihmiskuntaa on valtava.

Lähteet:

– Rouva Davis (suoratoistona Peacockissa)

– Northwestern Universityn tutkimusryhmä