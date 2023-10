NASAn kansainvälinen tiimi palkittiin Artemis I -tehtävästä

By

International Academy of Astronautics on myöntänyt arvostetun 2023 Laurels for Team Achievement -palkinnon kansainväliselle tiimille, joka tuki NASAn Artemis I -tehtävää. Palkinto luovutettiin 1. lokakuuta Akatemiapäivän ohjelmassa Bakussa Azerbaidžanissa. Astronautin alan tutkijoista, insinööreistä, teknikoista ja johtajista koostuva tiimi sai tunnustusta poikkeuksellisesta suorituksestaan ​​ja saavutuksistaan.

Artemis I -tehtävä, joka oli ensimmäinen tehtäväsarjassa, tähtäsi pitkän aikavälin tutkimukseen Kuuhun ja valmistautumiseen tuleviin Marsiin. Palkinto kiittää NASAn ja sen kumppaneiden eri puolilta maailmaa tekemästä panoksesta Artemis I -lentokoneen tukemisessa.

Amit Kshatriya, Moon to Mars -ohjelman apulaishallinnoija, otti palkinnon vastaan ​​Artemis I -ryhmän puolesta. Kshatriya ilmaisi kiitollisuutensa NASAn, kansainvälisten kumppaneiden ja teollisuuskumppaneiden yhteistyöstä tehtävän onnistumisen saavuttamiseksi. Hän korosti uraauurtavan tieteellisen tutkimuksen tekemistä Kuussa ja valmistautumista ihmiskunnan seuraavaan jättiläisloikkaan kohti Punaisen planeetan tutkimista.

Artemis I -tehtävä sisälsi miehittämättömän Orion-avaruusaluksen laukaisun Space Launch System (SLS) -raketilla. Avaruusalus suoritti 25.5 päivää kestäneen lentokokeen, joka kattoi yli 1.4 miljoonan mailin matkan Kuun ympäri ja takaisin Maahan. Tehtävä oli merkittävä virstanpylväs, sillä Orion-avaruusalus lensi kauemmaksi kuin mikään muu ihmisille rakennettu avaruusalus saavuttaen noin 270,000 XNUMX mailia Kuun yli. Artemis I:n menestys tasoitti tietä myöhemmälle Artemis II -tehtävälle, johon osallistuu astronautit.

Laurels-palkinnolla tunnustettiin useiden kansainvälisten kumppaneiden, mukaan lukien Euroopan avaruusjärjestö (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Italian avaruusjärjestö, Israelin avaruusjärjestö ja Saksan ilmailukeskus, panos. Deep Space Networkilla oli tärkeä rooli avaruusviestinnän ja navigoinnin helpottamisessa Artemis I:lle Australian ja Espanjan maa-asemien kautta.

Myös teollisuuskumppanit saivat tunnustusta panoksestaan, mukaan lukien Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman ja Airbus. Kshatriya omisti palkinnon tuhansille ammattitaitoisille työntekijöille ja heidän perheilleen, jotka osallistuivat Artemis I:n rakettien, avaruusalusten ja tukijärjestelmien kehittämiseen.

International Academy of Astronautics, Yhdistyneiden Kansakuntien tunnustama riippumaton kansalaisjärjestö, jakaa Laurels-palkinnon. Akatemiassa on jäseniä yli 80 maasta, ja se kokoaa yhteen astronautiikan asiantuntijat tunnustamaan saavutuksia, keskustelemaan huippukysymyksistä ja antamaan ohjeita avaruuden ei-sotilaalliseen käyttöön ja aurinkokunnan tutkimiseen.

Artemis-ohjelman kautta NASA pyrkii laskeutumaan ensimmäisen naisen ja ensimmäisen värillisen henkilön Kuuhun. Virasto tutkii enemmän kuun pintaa kuin koskaan ennen ja hyödyntää innovatiivisia teknologioita aurinkokuntamme ja kotiplaneettamme mysteerien selvittämiseksi kaikkien hyödyksi.

Lähteet: International Academy of Astronautics.