Argylen tulivuoren tutkimus paljastaa vihjeen uusien timanttiesiintymien löytämiseen

Curtinin yliopiston tutkijat ovat tehneet merkittävän löydön tutkiessaan Länsi-Australiassa sijaitsevan Argylen tulivuoren timanttipitoisia kiviä. He ovat tunnistaneet puuttuvan kolmannen ainesosan, joka tarvitaan arvokkaiden vaaleanpunaisten timanttien muodostumiseen. Tällä löydöllä voi olla syvä vaikutus uusien timanttiesiintymien maailmanlaajuiseen etsintään.

Nature Communications -lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että syvällä maan sisällä olevan hiilen ja tektonisten levyjen törmäysvoimien lisäksi vaaleanpunaisten timanttien esiintyminen maan pinnalla vaatii mantereita, jotka "venyivät" mantereiden hajoamisen aikana satoja miljoonia vuosia sitten. Tämä venytys loi maankuoreen aukkoja, joiden läpi timantteja kuljettava magma saattoi nousta.

Johtava tutkija tohtori Hugo Olierook selittää, että Argylen arvioidaan olevan 1.3 miljardia vuotta vanha, mikä tekee siitä 100 miljoonaa vuotta vanhempi kuin aiemmin uskottiin. Sen muodostuminen liittyy muinaisen supermantereen hajoamiseen. Alue, jolla Argylen timanttiesiintymä sijaitsee, johtui Kimberleyn alueen ja Pohjois-Australian välisestä törmäyksestä, joka loi maahan arven, joka ei koskaan parane täysin.

Dr. Olierook korostaa, että syvän hiilen, mannerten törmäyksen ja maan venymisen yhdistelmä on ratkaisevan tärkeä vaaleanpunaisten timanttien löytämisessä. Hän uskoo, että tunnistamalla nämä kolme ainesosaa on mahdollista löytää uusia timanttiesiintymiä, jotka ovat samanlaisia ​​kuin kuuluisalla Argylen kaivoksella, joka oli aikoinaan maailman suurin luonnontimanttien lähde.

Tohtori Olierook myöntää kuitenkin, että uusien vaaleanpunaisten timanttiesiintymien etsiminen tuo haasteita. Useimmat timanttiesiintymät on löydetty muinaisten maanosien keskeltä, koska paljaat tulivuoret on helpompi paikantaa. Argylen tulivuori, joka sijaitsee kahden muinaisen mantereen risteyksessä, on tuottanut yli 90 prosenttia maailman vaaleanpunaisista timanteista.

Toinen kirjoittaja ja päägeologi Murray Rayner Rio Tintosta korostaa Argylen tulivuoren iän ja sijainnin merkitystä näiden harvinaisten ja arvostettujen jalokivien muodostumisen ymmärtämisessä. Tutkimuksen suorittivat tutkijat, jotka ovat sidoksissa Curtinin yliopiston John de Laeter Centeriin, Timescales of Mineral Systems Groupiin ja Earth Dynamics Research Groupiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että uusien timanttiesiintymien tunnistamiseen tarvittavan kolmannen vihjeen löytäminen avaa uusia mahdollisuuksia timanttien etsintään. Tutkijat ymmärtävät nyt paremmin vaaleanpunaisten timanttien muodostumisen edellytyksiä, ja he jatkavat mahdollisten timantteja sisältävien tulivuorten etsimistä Australiasta ja muilta alueilta.

